Davanti al banco dei formaggi, chiedere soltanto un pezzo di Asiago può lasciare aperta la domanda più interessante: quale? Fresco e stagionato hanno caratteristiche differenti e possono rispondere a idee diverse di assaggio.

Per orientarsi conviene partire dalla denominazione completa e dal tempo di maturazione, anziché affidarsi soltanto al colore del taglio. Sono informazioni che aiutano a scegliere un prodotto del territorio per il tagliere, per una pausa o come ingrediente.

Fresco: un formaggio giovane

Il Consorzio Tutela Formaggio Asiago indica per il Fresco una stagionatura di almeno 20 giorni. La scheda descrive una pasta chiara, bianca o paglierina, con occhiatura evidente e irregolare, e un gusto dolce con una nota lievemente acidula.

Queste caratteristiche aiutano a capire che cosa aspettarsi, ma non sostituiscono l’assaggio. Se è possibile confrontare due prodotti, può essere utile chiedere una piccola porzione e concentrarsi prima sulla consistenza, poi sulla persistenza del sapore.

Lo stagionato non è una categoria indistinta

Le denominazioni del Consorzio distinguono Mezzano, da 4 a 10 mesi, Vecchio, da 10 a 15 mesi, e Stravecchio, oltre i 15 mesi. La maturazione non è quindi un dettaglio secondario da lasciare fuori dalla conversazione con chi vende il formaggio.

Il Mezzano viene descritto dal Consorzio con una pasta più compatta ed elastica e un’occhiatura più piccola rispetto al Fresco. Per scegliere fra stagionature diverse conviene chiedere anche come il singolo prodotto si presenta all’assaggio, senza dedurre tutto da una parola generica come saporito.

Prima la destinazione, poi la quantità

Un acquisto per il tagliere può seguire una logica diversa da quello per una preparazione in cucina. Nel primo caso interessa il confronto fra porzioni; nel secondo contano anche gli altri ingredienti e il risultato cercato dalla ricetta.

Una domanda concreta al banco è: vorrei servirlo da solo oppure usarlo in questo piatto, quale stagionatura mi suggerisce? Non occorre trasformare la risposta in una regola universale: è un modo per mettere in relazione il prodotto con l’occasione.

Un confronto piccolo, ma leggibile

Per una prima prova bastano due assaggi chiaramente identificati. Annotare il nome e la stagionatura evita di ricordare soltanto il pezzo più chiaro o quello più scuro. Se si cucina, la stessa attenzione permette di riconoscere il prodotto che si è usato.

Anche la quantità può essere decisa dopo aver chiarito l’utilizzo. Un tagliere con poche scelte riconoscibili aiuta a parlarne e a capire le preferenze, invece di sommare molti formaggi diversi senza più distinguerli.

Il valore della scelta sta proprio qui: conoscere il nome completo e la maturazione rende meno casuale l’acquisto e offre una chiave concreta per avvicinarsi alla tradizione casearia veneta.

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