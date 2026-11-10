Il cartone del latte o del succo sembra un imballaggio semplice, finché non arriva il momento di buttarlo. La presenza di materiali diversi può creare un dubbio: va con la carta oppure altrove?

In Veneto il tema è al centro di una campagna di Comieco, annunciata il 22 ottobre 2026 con il patrocinio della Regione e di Arpav. Il messaggio indica la raccolta della carta come destinazione dei cartoni per bevande e invita a riconoscere meglio un imballaggio molto presente nelle case.

Perché il materiale può trarre in inganno

Nel comunicato della campagna Comieco spiega che questi contenitori uniscono carta e altri materiali, necessari alle caratteristiche dell’imballaggio. Il fatto che non siano costituiti da un solo materiale non va quindi usato, da solo, per scegliere il bidone.

L’iniziativa cerca proprio di rendere più chiaro il comportamento quotidiano, attraverso informazione sul territorio e attività rivolte anche alle scuole. Non è una notizia uscita oggi: la campagna è partita a ottobre e offre ora un’occasione utile per verificare le proprie abitudini.

Il riferimento per i dettagli è il gestore locale

Il messaggio generale della campagna va accompagnato dalle istruzioni del servizio del proprio Comune. Svuotamento del contenitore, gestione di tappi e componenti e modalità di conferimento si controllano nel materiale informativo del gestore, senza affidarsi a un ricordo riferito a un’altra città.

È una verifica utile anche per chi si è trasferito da poco o trascorre periodi in una seconda casa. Il colore di un contenitore non basta a ricostruire tutte le regole del servizio, così come il calendario dei ritiri non spiega da solo ogni materiale ammesso.

Un controllo prima di cambiare abitudine

Si può partire dalla voce cartoni per bevande nel dizionario dei rifiuti o nella guida del gestore. Se la denominazione usata è diversa, cercare esempi come confezioni per latte e succhi aiuta a ritrovare il materiale corretto.

In caso di indicazioni poco chiare, la richiesta più utile è descrivere l’imballaggio e chiedere come vada conferito nel proprio servizio. Si evita così di estendere automaticamente la stessa risposta a tutti gli oggetti che hanno la parola carta nel nome.

Meno volume e meno materiali estranei

Fra le raccomandazioni generali sulla raccolta, Comieco ricorda di ridurre il volume di scatole e scatoloni e di separare dalla carta i materiali estranei. Per ciascun imballaggio resta importante seguire le istruzioni specifiche, senza inventare passaggi aggiuntivi.

Tenere a portata di mano il collegamento alla guida aggiornata può essere più pratico che imparare una lunga lista a memoria. La raccolta domestica diventa più semplice quando il dubbio viene risolto una volta con la fonte giusta, invece di ripresentarsi a ogni confezione.

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