Martedì 10 novembre 2026 il cinema a 4 euro torna nelle sale venete che partecipano all’iniziativa regionale. È una possibilità concreta per organizzare il pomeriggio o la serata, con un controllo importante: la tariffa riguarda le proiezioni aderenti, non qualsiasi spettacolo in qualunque cinema.

La Regione ha annunciato per novembre il coinvolgimento di 33 sale nelle sette province. Il programma è realizzato con FICE delle Tre Venezie e AGIS Triveneto e valorizza anche il cinema d’autore e le sale legate al territorio.

A Venezia quattro sale nel programma

Il Comune conferma l’appuntamento del 10 novembre per Rossini, Giorgione, Astra e Dante. Fra i titoli indicati figurano Ragione e sentimento al Rossini e Sheep in the Box al Dante. Per gli orari effettivi e l’eventuale versione originale con sottotitoli occorre leggere la scheda dello spettacolo scelto.

L’elenco dei film è un punto di partenza, mentre il biglietto va associato alla sala, alla data e alla singola proiezione. Nei multisala è particolarmente utile controllare questo passaggio, anziché dare per scontato che il prezzo ridotto compaia su tutte le schermate.

Come scegliere senza confondere le offerte

La sequenza più semplice è aprire il programma dell’iniziativa, individuare una sala raggiungibile e passare al suo canale ufficiale. Prima di concludere l’acquisto, verificare il riepilogo: giorno, ora, titolo, lingua della proiezione e prezzo indicato.

Le modalità di prenotazione possono cambiare da sala a sala. Anche per chi preferisce acquistare in biglietteria è utile consultare prima le informazioni aggiornate: sapere quale spettacolo interessa evita di organizzare il viaggio intorno a un orario sbagliato.

Una serata con meno incastri

Per trasformare l’occasione in un’uscita comoda, conviene scegliere prima il film e poi decidere il resto. Una cena, un aperitivo o una passeggiata possono trovare posto nel programma, purché lascino il margine necessario per raggiungere la sala.

Chi si muove con i mezzi dovrebbe considerare anche il rientro dopo la proiezione. La durata del film e il tempo per uscire dal cinema fanno parte dello stesso conto: il solo orario di inizio non basta a valutare una coincidenza.

Dove controllare i prossimi appuntamenti

Il programma regionale comprende i martedì di novembre. Per le settimane successive è opportuno tornare sul calendario ufficiale: i film e gli spettacoli di oggi non vanno trasferiti automaticamente alla prossima data.

Le informazioni di questa guida sono state verificate il 10 novembre sui canali della Regione, del Comune di Venezia e di AGIS. La programmazione della singola sala resta il riferimento per scegliere lo spettacolo e controllare eventuali variazioni.

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Fonti e approfondimenti