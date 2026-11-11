Mestre ritrovata, ultimi giorni: le fotografie mostrano la città dallo stesso punto di vista

Riconoscere una piazza può diventare difficile quando scompaiono un edificio, un canale o persino il nome sul quale ci si orientava. A Mestre c’è ancora qualche giorno per osservare questi cambiamenti attraverso un confronto preciso: fotografie di epoche diverse riprese dallo stesso punto di vista. La mostra Mestre ritrovata resta al Palazzo della Provvederia fino a venerdì 13 novembre 2026.

La scheda del Comune di Venezia, aggiornata il 4 novembre, indica l’organizzazione del Circolo Veneto e la curatela di Manuel Bergamin. Il percorso affianca immagini storiche dell’archivio di Foto Galleria a fotografie realizzate nel 2026. È una proposta per guardare la città da vicino, anche senza conoscere già la sua storia.

Le informazioni utili per questi ultimi giorni

L’ingresso annunciato è libero e gratuito. Per i giorni feriali rimasti, da mercoledì 11 a venerdì 13 novembre, l’orario riportato è dalle 16 alle 19. La sede è la sala del Palazzo della Provvederia di Mestre. Prima di muoversi conviene ricontrollare la pagina comunale per eventuali aggiornamenti: un vecchio volantino, conservato sul telefono, può descrivere un calendario ormai superato.

Chi arriva da un altro comune può costruire la visita partendo dall’orario di apertura e poi scegliere il collegamento. Il tragitto fino a Mestre e quello dalla fermata alla sede sono due passaggi distinti: tenerli separati aiuta a non consumare il tempo disponibile negli spostamenti.

Come leggere una fotografia del prima e del dopo

Un metodo semplice consiste nel cercare prima un punto stabile: un angolo, una facciata, una linea del tetto. Da quell’elemento si può allargare lo sguardo alle parti che cambiano. La domanda diventa concreta: dove passava una strada? Che cosa occupa oggi lo spazio che sembra vuoto nella fotografia precedente?

Non serve trasformare ogni immagine in un quiz. Si può scegliere una coppia di scatti e dedicarle qualche minuto, tornando più volte da una fotografia all’altra. Annotare due dettagli architettonici che restano e due che cambiano è un piccolo esercizio di osservazione, utile anche per chi visita con ragazzi o con persone che ricordano una Mestre diversa.

Una passeggiata da continuare fuori dalla sala

Il confronto può proseguire dopo la visita. È sufficiente scegliere un luogo incontrato nel percorso e osservarlo dalla strada, senza tentare di replicare inquadrature da punti non accessibili. Prima di fotografare le immagini esposte, invece, è bene verificare le indicazioni presenti in sala: vedere un documento non equivale automaticamente a poterlo riprodurre o condividere.

Alla fine conta meno ricordare tutti i nomi e più portare con sé una domanda su un pezzo di città. Un’uscita breve può offrire un modo nuovo di leggere il tragitto quotidiano: ciò che sembra familiare cambia quando si nota una traccia alla quale, fino al giorno prima, non si prestava attenzione.

Per approfondire

Fonti consultate l’11 novembre 2026: Comune di Venezia, scheda della mostra aggiornata il 4 novembre 2026.