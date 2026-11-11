Venezia, Fucina degli Angeli apre il 14 novembre: il vetro come incontro tra artisti e maestri

Un disegno può suggerire una forma, ma trasformarla in vetro richiede un altro linguaggio: quello della materia, del calore e del lavoro dei maestri. È il dialogo al centro di Fucina degli Angeli. Peggy Guggenheim e il vetro artistico del Novecento, la mostra che apre al pubblico sabato 14 novembre 2026 alla Collezione Peggy Guggenheim di Venezia e prosegue fino al 29 marzo 2027.

Le date sono confermate sia dal museo sia dal calendario del Comune. All’11 novembre l’esposizione deve dunque ancora iniziare: quello che segue è un invito a preparare la visita attraverso la documentazione ufficiale, non il resoconto di un allestimento già visto.

La storia di un progetto condiviso

Curata da Cristina Beltrami, la mostra ricostruisce l’avventura avviata da Egidio Costantini nella Venezia degli anni cinquanta. La scheda del museo descrive il suo ruolo di collegamento fra gli artisti e le fornaci di Murano, dall’ideazione delle opere alla loro realizzazione. Peggy Guggenheim contribuì a sostenere il progetto e ad allargarne i rapporti internazionali.

È un punto utile da tenere a mente davanti alle opere: l’autore del disegno, chi segue il progetto e chi lavora materialmente il vetro possono svolgere funzioni diverse. Leggere le attribuzioni permette di riconoscere questa collaborazione, senza ridurre tutto al nome più conosciuto riportato su una didascalia.

Guardare la forma, poi tornare al materiale

Il percorso annunciato riunisce oltre cento opere e accosta il vetro a disegni, dipinti, sculture e documenti d’archivio. Fra gli artisti citati dal museo figurano Jean Cocteau, Max Ernst, Jean Arp e Dorothea Tanning. La scelta di osservazione può partire da una domanda semplice: che cosa aggiunge il materiale all’idea iniziale?

La trasparenza invita a cambiare posizione. Un bordo può apparire netto da un lato e quasi scomparire da un altro; una massa colorata può lasciare passare la luce o trattenerla. Sono domande da portare in sala, senza aspettarsi che ogni lavoro risponda nello stesso modo. Anche fermarsi su poche opere, confrontandole con attenzione, può dare una direzione alla visita.

Gli appuntamenti vanno controllati singolarmente

Il calendario del museo segnala per il 14 novembre una visita con la curatrice alle 12, compresa nel biglietto d’ingresso. Nella stessa pagina compaiono anche iniziative riservate ai sostenitori: l’accesso a un evento non va dedotto dall’orario di una normale apertura. Per partecipare occorre leggere la scheda specifica e verificare le condizioni aggiornate.

Chi sta organizzando un’uscita può quindi scegliere prima se desidera una visita autonoma o un appuntamento guidato, poi consultare biglietteria, accessibilità e orari sul sito ufficiale. Non è necessario riempire la giornata con altre tappe: lasciare un margine per gli spostamenti e per riguardare un’opera rende il programma più gestibile. Il filo da seguire resta l’incontro fra un’idea e le mani capaci di darle forma.

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