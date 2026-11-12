Treviso, Tomaso 700: il concerto del 14 novembre a San Francesco

La serata di sabato 14 novembre porta la rassegna Tomaso 700 nella chiesa di San Francesco a Treviso. Il programma dei Musei Civici indica alle 20:30 il concerto del Coro Sine Nomine, intitolato In principium erat verbum. Per chi vuole partecipare, l’informazione da tenere insieme all’orario è la modalità d’ingresso: l’appuntamento è gratuito, con prenotazione obbligatoria.

La pagina della rassegna rimanda alla scheda Eventbrite dell’evento, pubblicata dagli stessi Musei Civici di Treviso. È il percorso da seguire per controllare la possibilità di prenotare e le indicazioni aggiornate. La presenza del concerto nel calendario non equivale a una garanzia che restino posti disponibili quando si decide di organizzare la serata.

Una rassegna che mette in dialogo le arti

Tomaso 700 celebra i settecento anni dalla nascita di Tomaso da Modena e attraversa luoghi e linguaggi della città. Il calendario comprende musica, incontri e spettacoli. Il concerto del 14 novembre offre un accesso attraverso l’ascolto, dentro un edificio che appartiene alla trama storica di Treviso.

Il programma completo presenta San Francesco fra i luoghi del percorso cittadino dedicato al pittore, ricordando la presenza di affreschi medievali di Tomaso e della sua scuola. Scegliere questo appuntamento può quindi diventare anche un modo per dare un centro alla visita, senza provare a far entrare tutte le tappe della rassegna nello stesso pomeriggio.

Quale musica è annunciata

Per Sine Nomine, che nel 2026 celebra il ventennale, i Musei Civici descrivono un repertorio di polifonia del XV e XVI secolo eseguita a cappella. L’omaggio a Tomaso non va dunque interpretato come la promessa di ascoltare esclusivamente musica del suo secolo. È un incontro fra il contesto della rassegna e il percorso musicale del coro.

Non occorre una preparazione specialistica per costruirsi un piccolo punto d’ascolto. Si può prestare attenzione a come le voci entrano una dopo l’altra o a come una stessa frase musicale ritorna con un timbro diverso. Sono semplici modi personali di seguire un concerto; non anticipano i singoli brani né sostituiscono il programma che verrà proposto in sala.

Prenotare l’evento giusto

Nel calendario convivono appuntamenti già trascorsi e date ancora future. Prima di confermare, è utile verificare titolo, giorno, sede e ora sulla singola scheda. Gli eventi della rassegna non si svolgono tutti nello stesso edificio: per il concerto di sabato il riferimento è San Francesco, non l’Auditorium di Santa Caterina.

Il regolamento pubblicato dai Musei precisa inoltre che i posti prenotati restano disponibili fino a venti minuti prima dell’inizio; successivamente l’accesso segue la capienza residua. Conviene leggere le istruzioni della propria prenotazione e organizzare l’arrivo con un margine, senza contare sull’ingresso libero come alternativa certa.

Il calendario ufficiale di Tomaso 700 resta il riferimento per controllare eventuali aggiornamenti. Per una visita più ampia, meglio scegliere un’altra tappa compatibile con i propri tempi e verificarne separatamente l’apertura: una serata musicale e l’accesso alle collezioni sono esperienze da programmare ciascuna con le proprie condizioni.

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