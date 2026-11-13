Ebook in biblioteca in Veneto: il titolo c’è, ma conta il portale giusto

Il libro compare nel catalogo online, ma il prestito digitale non parte. Prima di pensare a un guasto, vale la pena controllare con quale rete bibliotecaria si sta entrando. In Veneto la presenza di un ebook in un catalogo non significa che sia accessibile con ogni tessera o attraverso qualunque portale.

Il servizio permette di leggere senza ritirare un volume al banco, ma richiede di riconoscere alcuni passaggi: iscrizione alla biblioteca, attivazione delle credenziali digitali, disponibilità del titolo e compatibilità del dispositivo. Verificarli nell’ordine può evitare tentativi inutili.

Il catalogo raccoglie risorse di gruppi diversi

La pagina sulla biblioteca digitale del Polo regionale del Veneto spiega che le risorse acquistate sono accessibili in base al gruppo cui appartiene la propria biblioteca. Nei dettagli degli ebook è possibile individuare i portali MLOL che possiedono la risorsa. Ci sono inoltre materiali ad accesso libero, distinti da quelli acquistati per il prestito.

Il primo controllo, quindi, è pratico: aprire il portale indicato dalla propria biblioteca e verificare il nome dell’ente scelto per l’accesso. Un risultato trovato tramite una ricerca generale può essere corretto, ma riferirsi a un gruppo diverso dal proprio.

Venezia e Montebelluna: due esempi da non sovrapporre

La Rete Biblioteche Venezia indica agli iscritti di richiedere le credenziali MLOL presso una biblioteca della rete. Per il login bisogna selezionare il portale della Rete Biblioteche Venezia. Nella scheda del libro si verifica poi se la copia digitale è disponibile oppure se occorre prenotarla.

A Montebelluna la pagina del prestito digitale descrive invece l’attivazione di account distinti per il portale provinciale trevigiano e per la rete BAM, con requisiti di accesso differenti. È un esempio di quanto sia utile seguire le istruzioni locali anziché applicare a tutte le biblioteche una procedura trovata altrove.

Anche limiti, scadenze e servizi compresi vanno controllati sulla rete di riferimento. Non tutte le risorse digitali elencate nella descrizione generale di MLOL sono necessariamente disponibili attraverso ogni singolo abbonamento bibliotecario.

Prima di prendere in prestito, controllare come si legge

Il passaggio successivo riguarda il dispositivo. Computer, tablet, smartphone ed e-reader possono richiedere applicazioni o procedure diverse, secondo il formato e la protezione del file. Prima del prestito conviene leggere la guida collegata alla scheda e controllare che il proprio lettore sia supportato.

Se qualcosa non funziona, è utile annotare titolo del libro, portale scelto, dispositivo e messaggio visualizzato. Sono informazioni concrete da dare al servizio di assistenza della biblioteca; non occorre comunicare la propria password. Cambiare applicazioni a caso o ripetere il download senza capire il problema rende solo più difficile ricostruire i passaggi.

Chi cerca anche la versione su carta può partire dalla guida per controllare titolo e disponibilità in biblioteca. La lettura digitale può poi aiutare a preparare una visita o un approfondimento, proprio come una domanda scelta prima di entrare in un museo: il catalogo è il punto d’inizio, mentre la scelta del percorso resta nelle mani del lettore.