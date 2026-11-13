Treviso, Andar per fiere prosegue: i manifesti raccontano il Veneto in festa

Un manifesto di fiera doveva farsi capire mentre le persone passavano: attirare lo sguardo, dare un appuntamento, far immaginare una festa. A Treviso questa comunicazione diventa il centro di Andar per fiere. Dalla Fiera di San Luca alla scoperta delle antiche tradizioni, al Museo nazionale Collezione Salce.

L’esposizione, inizialmente prevista fino al 4 novembre 2026, risulta prorogata al 7 febbraio 2027 nelle indicazioni della Direzione regionale Musei nazionali Veneto. Per chi organizza una visita nel fine settimana resta quindi un’occasione per avvicinarsi alla storia locale attraverso oggetti nati per essere letti in strada.

Trentanove manifesti e locandine

La mostra, curata da Emilio Lippi ed Elisabetta Pasqualin, è allestita nelle sale Carboni e Grignani della sede di San Gaetano, in via Carlo Alberto 31. Il percorso riunisce 39 manifesti e locandine della collezione, dedicati alle feste e allo svago nel Veneto tra Ottocento e Novecento.

La presentazione del Ministero della Cultura prende le mosse dalla Fiera di San Luca di Treviso e allarga lo sguardo ad altre città venete: tra i riferimenti compaiono la Fiera del Santo a Padova, il Giro della Rua a Vicenza e la Fiera dei Cavalli a Verona. Il filo comune è il modo di raccontare un appuntamento pubblico attraverso immagini e parole.

Una visita che può cominciare dalla scritta più grande

Per guardare questi materiali si può fare un piccolo esercizio: scegliere un manifesto e riconoscere che cosa arriva per primo. Il nome della festa? Una figura? Un colore? Solo dopo cercare data, luogo e informazioni pratiche. È una proposta di osservazione, da adattare liberamente a ciò che viene esposto.

Il confronto diventa più interessante se si passa a un secondo foglio. Quale elemento invita a fermarsi? Quanto spazio occupano le scritte? L’immagine racconta un luogo oppure promette un’esperienza? Sono domande che permettono di soffermarsi sulla grafica anche senza conoscere già autori e tecniche.

Una visita così costruita non richiede di ricordare ogni nome. Può bastare uscire con un dettaglio preciso: una composizione, una scelta di caratteri o il modo in cui un’informazione pratica viene resa visibile. Le didascalie aiutano poi a collocare quell’osservazione nella sua epoca.

Controllare la sede prima di partire

Per organizzarsi conviene utilizzare la pagina delle mostre della Direzione regionale e il canale del museo, verificando sede, aperture e biglietteria. La proroga riguarda la durata complessiva dell’esposizione; non equivale a un’apertura quotidiana. Anche le indicazioni relative all’inaugurazione di settembre non vanno lette come condizioni valide per tutte le visite successive.

Chi vuole dedicare alla mostra una giornata tranquilla può partire dai suggerimenti per organizzare una visita al museo e prevedere il budget degli spostamenti e delle soste. Lasciare tempo a pochi manifesti scelti con curiosità può rendere la visita più ricca di una lettura affrettata di tutte le sale.