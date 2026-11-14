Man Ray a Rovigo: la nuova mostra parte dalla fotografia e va oltre

Una fotografia può registrare ciò che abbiamo davanti oppure trasformarlo fino a renderlo inatteso. È una domanda utile per entrare nella nuova mostra di Palazzo Roverella a Rovigo, Man Ray. Il maestro del Surrealismo, aperta dal 13 novembre 2026 e in programma fino al 31 gennaio 2027.

Il percorso riunisce circa 300 opere tra fotografie, disegni, litografie, oggetti e documenti storici. Il primo fine settimana di apertura offre quindi un’occasione per avvicinarsi a un autore che ha attraversato linguaggi diversi, senza ridurre la visita alla ricerca di poche immagini già conosciute.

Una mostra da leggere attraverso le tecniche

Nella presentazione di Palazzo Roverella, la fotografia è uno dei territori della ricerca di Man Ray, insieme a pittura, cinema, oggetti e sperimentazione con la luce. Questo suggerisce un possibile filo di visita: osservare come cambia il risultato quando cambia il mezzo utilizzato.

Di fronte a un lavoro si può partire da una domanda concreta: che cosa è stato trasformato? Un oggetto, un volto, il rapporto tra ombra e superficie? Leggere il titolo e la tecnica dopo una prima osservazione aiuta a distinguere ciò che si riconosce da ciò che si era soltanto immaginato.

Che cosa significa rayograph

Tra i termini legati all’artista c’è rayograph, il nome con cui Man Ray indicava i propri fotogrammi. Il Whitney Museum spiega il procedimento: oggetti collocati sulla carta fotosensibile vengono esposti alla luce, producendo un’immagine senza utilizzare una macchina fotografica. Le parti coperte e quelle attraversate dalla luce costruiscono forme e differenze di tono.

È una chiave per capire il suo lavoro, non un elenco di opere che si garantisce di trovare in una determinata sala. Per sapere che cosa si sta osservando a Rovigo restano decisivi il percorso espositivo e le didascalie presenti. La spiegazione della tecnica permette però di guardare con maggiore attenzione anche una forma che, al primo colpo d’occhio, appare astratta.

Come preparare il primo fine settimana

Palazzo Roverella si trova in via Laurenti 8/10. Il sito ufficiale indica per sabato, domenica e festivi l’apertura dalle 9 alle 20, con ultimo accesso un’ora prima della chiusura. Prima di partire è opportuno verificare la sezione dedicata alla visita, le condizioni del biglietto e l’eventuale disponibilità delle attività che interessano.

Per organizzare il tempo conviene decidere anche il taglio dell’esperienza. Chi vuole concentrarsi sulle fotografie può lasciare alle altre sezioni un primo sguardo; chi è incuriosito dagli oggetti può fare il percorso inverso. Non è necessario assegnare a ogni lavoro la stessa durata.

I consigli per preparare una visita al museo e per controllare il tragitto dopo la stazione aiutano a completare il programma. L’obiettivo può restare semplice: tornare a casa con una domanda nuova sul modo in cui si costruisce un’immagine.