Abano Terme, la mostra su Previtali porta a Villa Bassi la bottega del Rinascimento

Ad Abano Terme il museo di Villa Bassi Rathgeb propone un incontro con il Rinascimento attraverso Andrea Previtali e il suo rapporto con Giovanni Bellini. La mostra è in corso dal 17 ottobre 2026 e prosegue fino al 7 febbraio 2027: un appuntamento culturale da inserire in una giornata nella città termale.

Il titolo, Andrea Previtali discepolo di Giovanni Bellini, offre già una chiave: seguire il lavoro dell’allievo e il contesto della bottega, anziché affrontare le sale come una successione di nomi da ricordare.

Il rapporto con Bellini e le collezioni

La presentazione del museo ricorda la formazione veneziana di Previtali nella bottega di Bellini. Tra i riferimenti dell’esposizione compare la Madonna con Bambino e donatore del 1502, conservata ai Musei Civici di Padova. Il percorso include anche la Santa Giustina di Bellini, prestata dal Museo Bagatti Valsecchi.

Il progetto, curato da Raffaele Campion e Barbara Maria Savy, nasce in relazione con la collezione Bassi Rathgeb. L’interesse per l’artista appartiene quindi alla storia del museo, prima ancora che al calendario di questa esposizione.

Che cosa cercare davanti ai dipinti

Una possibilità è scegliere un elemento e seguirlo in più opere: il rapporto tra figura e paesaggio, la posizione delle mani, la luce su un volto oppure il modo in cui viene costruita la profondità. Sono punti di partenza per osservare; non bastano, da soli, per attribuire un quadro a un autore.

La didascalia aiuta poi a distinguere ciò che è effettivamente documentato da una somiglianza percepita. Se un dettaglio sembra ritornare, si può verificare quale relazione il percorso proponga tra i dipinti. Anche una domanda lasciata aperta può rendere più interessante il confronto con un accompagnatore o con chi conduce una visita.

Per chi conosce Abano soprattutto attraverso il soggiorno termale, Villa Bassi introduce così una tappa con un contenuto preciso: un artista e un ambiente di lavoro della pittura veneta. La visita non richiede di conoscere già tutta la storia del Rinascimento.

Orari, biglietteria e indirizzo

La pagina del museo indica l’indirizzo in via Appia Monterosso 52. Durante la mostra l’apertura ordinaria è da mercoledì a domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; lunedì e martedì sono giorni di chiusura.

La biglietteria termina il servizio 45 minuti prima della chiusura. Per tariffe, condizioni delle riduzioni e attività guidate conviene consultare il programma e la prenotazione ufficiale della data scelta. Un ingresso al museo e una visita guidata non vanno considerati automaticamente lo stesso servizio.

Chi vuole collegare la tappa a un altro luogo del Padovano può leggere la proposta per l’Orto botanico di Padova. Per una giornata anche all’aperto resta utile scegliere prima il tipo di percorso sui Colli Euganei, mantenendo distinti tempi, spostamenti e condizioni di accesso.