Feltre, alla Galleria Rizzarda il ferro battuto diventa un racconto della città

A Feltre un oggetto in ferro battuto può essere il punto di partenza per conoscere una parte del Novecento cittadino. La Galleria d’arte moderna Carlo Rizzarda, in via Paradiso 8, conserva il legame tra la lavorazione del metallo, le arti decorative e il progetto di un museo voluto per la propria città.

Non è soltanto una tappa per chi cerca dipinti. Qui il nome dell’istituzione invita a guardare anche materiali e funzioni degli oggetti, riconoscendo il lavoro artigiano come parte della storia culturale feltrina.

Dal progetto di Rizzarda alla galleria

La scheda del Comune di Feltre ricorda che Rizzarda acquistò nel 1926 Palazzo Bovio-Villabruna Cumano con l’intenzione di creare un museo di arte decorativa. Il lascito al Comune comprendeva il palazzo, i ferri battuti e la sua raccolta d’arte e di arredi.

L’allestimento dell’architetto Alberto Alpago Novello risale al 1938; il museo ha poi conosciuto altre fasi, fino alla riapertura del 2001 con un nuovo percorso. Queste date aiutano a distinguere la formazione della collezione dalla storia del luogo che oggi la presenta.

Osservare un materiale oltre il suo peso

Davanti a un ferro battuto si può cominciare dal rapporto tra linea e spazio vuoto. Una curva serve a sostenere, a delimitare oppure a decorare? La forma richiama una foglia, un andamento geometrico o un elemento dell’arredo? Le risposte vanno cercate nell’oggetto e nella sua didascalia, senza attribuirgli un uso soltanto perché sembra familiare.

È un modo di visitare che lascia spazio ai dettagli. Si può scegliere un elemento e confrontarne spessore, raccordi e ritmo con un altro, tornando poi a guardarlo da una distanza maggiore. Il particolare e l’insieme possono suggerire domande diverse, da portare a chi accompagna la visita quando è disponibile un’attività guidata.

In novembre c’è anche Segusini

Il portale turistico cittadino segnala alla galleria la mostra L’architettura svelata. Giuseppe Segusini. Disegni, progetti e visioni dell’800, dall’11 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027. Il tema affianca edifici realizzati e idee rimaste sulla carta: un altro modo di leggere il passaggio da un disegno alla forma costruita.

La mostra temporanea e le raccolte della galleria sono riferimenti distinti. Prima di organizzare una visita con un interesse specifico, è utile chiedere quali sezioni e attività siano accessibili nella data scelta.

Preparare la tappa in via Paradiso

Gli orari invernali pubblicati da Visit Feltre indicano apertura da mercoledì a domenica e festivi, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Per informazioni e prenotazioni è indicato il numero 327 2562682. Chi necessita di accessibilità specifica deve verificarla con la struttura.

Il percorso può dialogare con quello della ceramica a Nove e con le domande sulla lavorazione del vetro a Murano: tre territori e tre materiali, da conoscere attraverso oggetti e informazioni precise.