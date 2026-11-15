Treviso, il radicchio tardivo racconta il territorio attraverso l’acqua

Il colore rosso e le coste bianche rendono riconoscibile il radicchio tardivo, ma una parte importante della sua storia non si vede nel piatto. È il passaggio nell’acqua di risorgiva, che lega la lavorazione del Radicchio Rosso di Treviso IGP alle campagne del territorio.

In novembre è un tema da seguire come racconto della stagione e del lavoro agricolo. Il punto non è annunciare una nuova disponibilità in ogni mercato: raccolta, lavorazione e presenza sui singoli banchi restano passaggi distinti, da verificare con chi produce e vende.

Il tardivo non nasce soltanto in città

La zona indicata dal Consorzio di tutela comprende comuni delle province di Treviso, Venezia e Padova. Tra quelli trevigiani compaiono Quinto di Treviso, Casier, Preganziol e Zero Branco; il nome del prodotto rimanda quindi a un’area di coltivazione e lavorazione, non soltanto al centro urbano.

La scheda istituzionale di Itinerari Veneti permette di seguire questa geografia. Leggere l’elenco dei comuni può essere un modo per collegare ciò che si acquista a paesaggi e paesi vicini, evitando di considerare tutti i radicchi veneti come un unico prodotto.

Che cosa accade dopo il campo

Il Consorzio descrive la forzatura e l’imbianchimento: dopo la raccolta, i mazzi vengono sistemati in vasche con acqua corrente di risorgiva. Seguono la toelettatura, il lavaggio e il confezionamento. Il cespo che arriva alla vendita è quindi il risultato anche di operazioni successive al lavoro in campo.

Questo passaggio aiuta a capire perché il racconto del tardivo coinvolga insieme acqua, manualità e tempo. Non si tratta di riprodurre a casa una tecnica agricola: per conoscere il processo conviene chiedere a un produttore quali siano le fasi e distinguere una spiegazione da una visita effettivamente organizzata in azienda.

Guardare il cespo e leggere la denominazione

La forma allungata, il rosso delle foglie e la nervatura bianca sono riferimenti visivi. La sola somiglianza, però, non documenta l’origine di un prodotto. Per l’acquisto è utile cercare la denominazione completa e la specificazione tardivo, senza dedurle dal colore o dalla provenienza geografica del negozio.

Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel 2025 tratta separatamente i tipi precoce e tardivo e descrive le indicazioni sui contenitori. La domanda da fare al banco può essere semplice: quale tipologia sto comprando e quale denominazione è riportata sulla confezione d’origine?

Il confronto con il variegato di Castelfranco aiuta a non confondere forme e nomi differenti. Il rapporto con l’acqua offre invece un filo per leggere anche il paesaggio della Via dei Mulini a Quinto: due storie del territorio, da mantenere distinte nelle funzioni e nelle lavorazioni.