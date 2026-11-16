Cansiglio, perché il Bosco dei Dogi racconta anche la storia di Venezia

Tra il Cansiglio e Venezia c’è un legame che passa dal legno. I faggi della foresta fornivano materiale per i remi delle galee della Serenissima: da questa storia deriva il nome di Bosco dei Dogi, che accompagna ancora il racconto dell’altopiano.

È una chiave per guardare il paesaggio oltre l’immagine autunnale delle foglie. Il bosco mette in relazione alberi, lavoro e organizzazione del territorio, collegando una zona delle Prealpi alle esigenze della città lagunare.

La foresta e le necessità dell’Arsenale

Il documento sulle riserve pubblicato dal Ministero dell’Ambiente, nella parte storica dedicata al Cansiglio, ricorda il passaggio sotto la Repubblica di Venezia e la destinazione del bosco alla produzione di remi nel 1548. Il legname entrava così nella storia della costruzione e dell’impiego delle navi.

La distanza tra la foresta e l’Arsenale suggerisce una domanda concreta: quali passaggi servivano per portare un albero verso il suo utilizzo finale? Taglio, preparazione e trasporto appartengono a una filiera da ricostruire attraverso documenti e studi, senza immaginare il bosco come un deposito dal quale prelevare indistintamente qualsiasi pianta.

I confini raccontano come veniva gestito il territorio

L’approfondimento del CAI di Conegliano sulle conterminazioni veneziane spiega il ruolo dei confini e delle regole con cui venivano distinti usi differenti. La gestione riguardava il taglio del legname e i rapporti con il pascolo e con le comunità vicine.

Da questo punto di vista, un cippo o un toponimo possono diventare indizi da leggere insieme a una carta e a una spiegazione storica. Un confine descritto in un testo del passato, però, non coincide automaticamente con le indicazioni di accesso di oggi: per un’uscita valgono la segnaletica e gli avvisi correnti del gestore.

Il CAI ricorda anche il cosiddetto mezzomiglio: una fascia legata all’organizzazione storica del pascolo attorno al bosco. Il nome restituisce la presenza di esigenze diverse nello stesso spazio e offre un esempio del rapporto tra foresta e comunità locali.

Il faggio dentro un ambiente più ampio

La presentazione naturalistica di ARPAV ripresa da SNPA descrive il Cansiglio tra le province di Belluno, Treviso e Pordenone, con presenza di latifoglie e conifere. Il faggio è un riferimento importante, ma la foresta comprende ambienti e componenti differenti.

Durante un percorso autorizzato si può osservare come cambino i tronchi, la copertura e lo spazio tra gli alberi. Sono elementi da confrontare con una guida naturalistica, evitando di dedurre da un solo tratto l’aspetto dell’intera foresta. Anche la storia dell’utilizzo del legno offre una domanda da portare con sé.

Il filo tra acqua e lavoro ritorna nella Via dei Mulini di Quinto. Un’altra prospettiva sugli ambienti veneti è quella degli Stagni di Casale a Vicenza: paesaggi diversi, da conoscere attraverso la loro storia e le condizioni di visita del momento.