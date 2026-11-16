A Vicenza, nella sede di Laghetto della Biblioteca civica Bertoliana, il prestito riguarda anche qualcosa da coltivare. La Biblioteca dei Semi mette in circolazione sementi con l’impegno di riportarne una parte dopo il ciclo della pianta, mantenendo vivo lo scambio tra i partecipanti.

La partecipazione è gratuita. Per chi abita nel quartiere o frequenta la sede può diventare un modo di avvicinarsi alla biblioteca attraverso il rapporto con l’ambiente, affiancando alla lettura un’esperienza da seguire nel tempo.

Una bustina che apre un percorso

La presentazione ufficiale del servizio descrive una cassettiera con semi suddivisi in bustine. La scelta deve tenere conto della quantità che si è in grado di coltivare. Il catalogo permette di cercare le tipologie previste, ma per sapere quali siano effettivamente disponibili occorre contattare la sede.

La restituzione riguarda i nuovi semi prodotti dalla coltivazione. Prima di prenderli è quindi utile farsi spiegare come partecipare e quali informazioni accompagnino ciascuna bustina. L’obiettivo dello scambio diventa più chiaro se si considera anche il passaggio successivo al ritiro.

Le schede prima di scegliere

La biblioteca mette a disposizione schede delle piante con indicazioni sulla semina, sulla periodicità e sulla cura. Consultarle è un modo per valutare il proprio spazio e il tempo che si può dedicare alla coltivazione, senza scegliere soltanto dal nome o dall’immagine di un fiore.

In novembre questo passaggio può essere soprattutto una preparazione: il mese della visita in biblioteca non coincide automaticamente con quello adatto alla semina. Il calendario va cercato nella scheda della pianta scelta e approfondito con i riferimenti proposti dal servizio.

Libri, incontri e spazi del quartiere

La raccolta comprende letture per adulti e ragazzi sull’ambiente. Per richiedere i libri si utilizza il catalogo della Rete Biblioteche Vicentine. Sementi e letture diventano così due modi complementari di avvicinare lo stesso tema.

Il Comune di Vicenza presenta Laghetto come una sede di quartiere al piano terra del centro civico Lagorà. Il portale della Bertoliana distingue inoltre il servizio dei semi dalla Biblioteca dei Tigli e dalle attività estive all’aperto. Per gli appuntamenti si consulta il calendario aggiornato.

Dove chiedere informazioni

La sede si trova in via Lago di Pusiano 3. Per il progetto sono indicati il numero 0444 578265 e l’indirizzo laghetto.bertoliana@comune.vicenza.it: sono i contatti utili per chiarire disponibilità e modalità prima del ritiro.

Il rapporto tra conoscenza e ambiente prosegue nel nostro racconto degli Stagni di Casale. Per chi vuole organizzare una visita dedicata alle piante, c’è anche l’approfondimento sull’Orto botanico di Padova, con un contesto e condizioni di accesso differenti.