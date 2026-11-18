Nel Delta del Po il mare è vicino, ma non tutta l’acqua racconta lo stesso ambiente. A Ca’ Mello, nel comune di Porto Tolle, il canneto e la palude d’acqua dolce permettono di leggere una parte diversa del paesaggio dell’isola della Donzella. L’oasi conserva la traccia di una storia fluviale e di successivi interventi di recupero.

Per avvicinarsi a questo luogo può essere utile partire da una domanda: come sono cambiati i collegamenti fra un ramo del fiume, il suo bacino di foce e il territorio circostante? Il risultato non è un paesaggio immobile, ma un ambiente in cui natura e gestione dell’acqua si intrecciano.

Una palude che racconta il fiume

La scheda della promozione turistica regionale descrive Ca’ Mello come una zona umida d’acqua dolce nella parte meridionale del Delta veneto, dove si trovava il bacino di foce di un ramo del Po oggi scomparso. La vicinanza della costa non basta quindi a definire la natura di ogni specchio d’acqua.

La documentazione ambientale di Veneto Agricoltura colloca l’oasi nell’isola della Donzella e distingue, nel comprensorio descritto, l’area palustre, il biotopo Bonello, il bosco litoraneo e la pineta di Cassella. Sono componenti differenti: i nomi aiutano a non immaginare una distesa uniforme di canne.

Il recupero ambientale fa parte della storia

Il caso di studio pubblicato dal CREA ricostruisce gli interventi avviati dagli anni Novanta dal Consorzio di Bonifica del Delta del Po insieme a Veneto Agricoltura. Il ripristino dell’area umida viene presentato come un progetto di tutela della biodiversità e di valorizzazione del territorio.

La stessa ricostruzione sottolinea la funzione dell’ambiente per la sosta e la nidificazione degli uccelli. La descrizione storica di Veneto Agricoltura ricorda inoltre le ricerche sui passeriformi e sulle soste durante la migrazione autunnale. Questo non garantisce un avvistamento: spiega perché anche un tratto che appare silenzioso merita rispetto.

Osservare senza cercare di avvicinare gli animali

In un’uscita naturalistica il primo riferimento sono i percorsi consentiti e le indicazioni presenti. Si può scegliere un punto autorizzato da cui guardare il margine fra canneto e acqua aperta, mantenere il passo lento e usare un binocolo. Non serve entrare nella vegetazione per rendere interessante l’osservazione.

A novembre conviene tenere conto delle ore di luce, del vento e delle piogge recenti. Prima di partire occorre verificare con i riferimenti locali accessi, attività eventualmente disponibili e condizioni dei percorsi: le schede che raccontano l’oasi non costituiscono un calendario aggiornato delle aperture del centro visitatori.

Il valore della sosta sta anche nel riconoscere ciò che si sta guardando: un’area umida recuperata, le tracce del sistema fluviale e gli spazi lasciati alla vegetazione. Sono elementi che rendono più comprensibile il Delta senza dover trasformare la giornata in una corsa fra punti panoramici.

Per confrontare ambienti diversi abbiamo raccontato gli Stagni di Casale a Vicenza. Sulla costa orientale, i casoni della laguna di Caorle offrono invece un’altra prospettiva sul rapporto fra acqua, materiali e lavoro.