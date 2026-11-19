A Monselice il percorso verso le Sette Chiese permette di passare dalla piazza al colle seguendo una direzione leggibile. Il punto di partenza è piazza Mazzini: da qui l’itinerario comunale sale lungo via del Santuario e prosegue per via delle Sette Chiese, collegando il centro al complesso delle cappelle.

È una passeggiata da costruire per tappe, distinguendo ciò che si può osservare lungo la salita dalle visite agli interni. Castello, chiese e altri monumenti conservano modalità di accesso proprie: trovarli lungo lo stesso tragitto non significa avere un unico ingresso o un unico orario.

Dalla stazione al centro, poi verso il colle

Gli itinerari artistico monumentali del Comune indicano, per chi arriva in treno, il collegamento attraverso via Trento Trieste, Riviera Belzoni e via Dante fino a piazza Mazzini. La piazza costituisce anche il riferimento per chi raggiunge il centro dal parcheggio Cava della Rocca.

Nel percorso sono segnalati la Torre Civica, la chiesa di San Paolo e l’ex Monte di Pietà, oggi sede della biblioteca. Più in alto si incontrano il Castello, la Pieve di Santa Giustina e il sistema di porte e architetture che accompagna la salita. Scegliere in anticipo una o due soste evita di ridurre tutto a una successione frettolosa di nomi.

Perché le cappelle sono sette

La scheda comunale del santuario descrive sei cappelle costruite fra il 1605 e il 1615 su progetto di Vincenzo Scamozzi, ispirate alle basiliche romane. Il percorso si conclude con San Giorgio, già oratorio della famiglia Duodo: è questa la settima tappa del complesso.

Lungo la via sopraelevata con gradoni, le cornici e gli architravi in trachite danno un ritmo alle piccole architetture. All’interno sono conservate tele di Palma il Giovane. L’interesse del luogo sta anche nel rapporto fra questi elementi: la pietra, la ripetizione delle cappelle e il movimento della salita aiutano a leggere il progetto nel suo insieme.

Preparare la visita senza confondere i percorsi

A novembre conviene privilegiare le ore di luce e tenere conto delle condizioni della pavimentazione dopo la pioggia. Sono accorgimenti per organizzare l’uscita, non una descrizione dello stato del percorso nel giorno in cui si parte. Per esigenze di mobilità specifiche occorre chiedere informazioni sui tratti con pendenza e gradoni.

Il Comune indica l’accesso gratuito al santuario. Per aperture, possibilità di entrare nelle cappelle e visite agli altri monumenti, il riferimento è l’ufficio IAT: 0429 783026, turismo@comune.monselice.padova.it. Una verifica prima della partenza permette di decidere se dedicarsi alla passeggiata esterna oppure aggiungere una visita.

Chi vuole proseguire l’esplorazione della zona può partire dalla nostra guida per scegliere un percorso sui Colli Euganei. Per organizzare l’arrivo con i mezzi, è utile anche controllare l’ultimo tratto fra stazione e meta: è spesso il passaggio che determina il ritmo della giornata.