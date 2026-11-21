A Quinto di Treviso il rapporto con il Sile non si legge soltanto nelle ruote dei mulini. Nell’area di Cervara l’acqua alimenta un paesaggio di risorgive e zone umide, dove la storia del lavoro convive con il valore degli habitat. È un motivo per fermarsi sul territorio con uno sguardo diverso da quello di una passeggiata dedicata ai soli edifici storici.

L’Oasi Cervara si trova nel Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, a pochi chilometri da Treviso. Per organizzare una visita occorre però distinguere la riserva e i suoi servizi dai percorsi che attraversano il territorio circostante: vicinanza geografica e condizioni di accesso non sono la stessa cosa.

Una zona umida alimentata anche dal sottosuolo

La scheda del portale turistico regionale descrive una riserva di circa 25 ettari, fra il Sile e il Piòvega, con pozze alimentate da acque sotterranee. L’ambiente ospita vegetazione palustre e fauna legata all’acqua dolce.

Per leggerlo, si può partire dal margine fra acqua libera e piante: osservare dove la vegetazione emerge, come cambia verso la sponda e quali superfici riflettono la luce. È una proposta di osservazione, non un elenco di specie da spuntare. Le condizioni del momento e la presenza degli animali non si possono ricavare da una descrizione generale del luogo.

Il mulino e il Palù di Cervara

Il Comune di Quinto documenta il mulino di Cervara già nel 1325 e ricorda il restauro di fine Settecento, richiamato dall’iscrizione del 1791. La stessa presentazione mette in relazione il mulino e la palude che costituisce il biotopo dell’oasi.

Il mulino può quindi essere un riferimento per capire che questo paesaggio non è separato dalla presenza umana. La domanda da tenere aperta durante la visita riguarda l’incontro fra uso dell’acqua e conservazione degli ambienti: leggere entrambi gli aspetti aiuta a non ridurre Cervara a una sola immagine.

Non confondere il giro nel territorio con l’ingresso all’oasi

Il Parco del Sile presenta un itinerario GiraSile con partenza e arrivo a Quinto, lungo 12,5 chilometri, dedicato alle campagne attorno a Cervara. Fra i riferimenti compaiono il mulino, Santa Cristina e la palude del Barbasso. È una proposta territoriale: non coincide automaticamente con il percorso interno della riserva.

Prima di partire bisogna quindi scegliere l’esperienza cercata e verificare separatamente apertura, eventuali prenotazioni e servizi dell’oasi. Una pagina che descrive l’interesse naturalistico dell’area non conferma lo svolgimento di visite guidate in una data precisa.

Nei tratti consentiti, soste tranquille e distanze dalla vegetazione rendono possibile osservare senza inseguire gli animali o uscire dai percorsi. Per continuare a conoscere l’acqua trevigiana c’è la nostra Via dei Mulini a Quinto; per un confronto fra ambienti umidi diversi, gli Stagni di Casale a Vicenza.