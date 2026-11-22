Il Marrone di San Zeno DOP porta nel nome un paese, ma racconta un territorio più ampio del Monte Baldo veronese. Fra il lago di Garda e la valle dell’Adige, i castagneti collegano paesaggio, lavoro agricolo e usi alimentari. Conoscere questa geografia permette di avvicinarsi al prodotto senza fermarsi alla sola dimensione del frutto.

È un racconto adatto all’autunno, stagione della raccolta indicata dal Consorzio. Non equivale però all’annuncio di un mercato o di una disponibilità attuale: per acquistare o partecipare a un’iniziativa bisogna verificare il produttore e il calendario effettivo.

Un’area delimitata fra Garda e Adige

La scheda del Consorzio sulla zona di produzione descrive una porzione del Baldo compresa nei territori di Brentino-Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Costermano, Ferrara di Monte Baldo e San Zeno di Montagna. Si tratta di un’area definita, non dell’intera superficie dei comuni elencati.

Il rapporto fra il versante gardesano e la montagna è centrale nella presentazione del prodotto. Per leggere il paesaggio durante un’uscita, i castagneti possono diventare un riferimento accanto ai centri abitati e alle quote: un modo per mettere in relazione ciò che si trova sulla tavola con i luoghi di provenienza.

Il frutto e le lavorazioni dopo la raccolta

Il Consorzio descrive il marrone con buccia sottile e lucida, striature più scure e polpa tendente al giallo paglierino. Il disciplinare considera anche pezzatura, integrità e condizioni dei frutti al momento dell’immissione al consumo.

Fra i trattamenti tradizionali successivi alla raccolta compaiono la novena, basata sul riposo in acqua, e la rissara, con accumulo all’aperto di frutti e ricci per un periodo definito. Sono pratiche della filiera descritte dal Consorzio, non istruzioni da improvvisare in casa: fanno parte del lavoro che precede l’acquisto.

Una storia che passa anche dai mercati

I cenni storici del Consorzio ricordano la commercializzazione dei marroni a fine Ottocento, anche sui mercati di Caprino Veronese e Verona. La coltura ha così un legame con gli scambi fra montagna e città, oltre che con il paesaggio dei castagneti.

Il disciplinare pubblicato dal Masaf prevede confezioni sigillate ed etichettate; fra le informazioni figurano peso, annata di produzione e luogo di confezionamento. La provenienza va quindi letta sulla confezione concreta o chiarita con chi vende, senza dedurla dall’aspetto dei frutti o dal luogo in cui si trova il banco.

Il Consorzio ricorda anche il minestrone di marroni fra gli usi gastronomici locali. Per approfondirlo si può chiedere a chi produce o cucina sul territorio come venga preparato: le ricette raccontano abitudini e interpretazioni, mentre la denominazione identifica il prodotto utilizzato.

Per continuare fra i prodotti veneti si possono confrontare questo racconto con il Marrone di Combai IGP e con il Monte Veronese DOP, legati a territori e filiere differenti.