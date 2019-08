Francesca Michielin dal surf al nuovo album?

Condividi

Ciao ragazzi, vado in ferie

Ho bisogno di staccare un po’ dopo un anno di conservatorio ansia level Signorina Trinciabue + altre cose a cui ho lavorato hard che non posso ancora dirvi. Agosto, cara Milano non ti conosco.

Ora solo oceano, roccia e amici amici che non rubano le bici. E surf.

Baci (non scottatevi)

Con questo post su Instagram e la foto che vedete, Francesca Michelin ha raccolto oltre 33mila like e cuoricini in meno di 4 ore: segno che la schiva cantautrice di Bassano del Grappa non ha bisogno di null’altro se non della sua voce per farsi amare dal pubblico italiano.

Quello che ha incuriosito non solo i fan ma anche gli addetti ai lavori è la frase “e altre cose a cui ho lavorato hard che non posso ancora dirvi”. Per molti è un indizio inconfutabile, una “pistola fumante” che la giovane veneta ha già in cantiere il suo quarto album. Che, a 24 anni, non è mica poco.