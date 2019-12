La distopia di Balocchi: Milano culla dei mali del mondo

Condividi

Strano rapporto quello degli scrittori milanesi con la propria città. Certamente conflittuale, di amore e odio. Eppure, per quanto grande possa essere il fastidio, Milano è come cinta da mura virtuali che impediscono di prenderne le distanze, di abbandonarla. Resta sempre la compassione per un microcosmo che potrebbe, ma sempre disattende le sue promesse. Ciò si nota bene nelle opere di Patrizia Valduga, in quelle di Franz Krauspenhaar e sicuramente nell’ultimo romanzo di Luigi Balocchi, “Exit in fiamme” (Emersioni – Gruppo Castelvecchi).

Il testo in questione ha infatti due protagonisti: un io narrante della vicenda e la metropoli, da cui tanti sono fuggiti, data la situazione quasi apocalittica, e da cui altrettanti non riescono malgrado tutto ad allontanarsi. “Exit in fiamme” è, bisogna precisarlo, una storia di tipo distopico. In una Milano del futuro, per molti versi a noi incredibilmente vicina, avvolta da un’atmosfera pestilenziale e desertica, dove le scorte alimentari cominciano a scarseggiare e interi quartieri bruciano indisturbati, si muove il personaggio principale, un giornalista di un importante quotidiano. Lui e altri, nonostante il clima da assedio, nei quartieri buoni, continuano a lavorare come sempre. Non che lui, in particolare, sia mai stato felice della sua attività («Tutti scriviamo tonnellate di cazzate […] Sono trent’anni che insieme ci occupiamo delle pagine del Tempo Libero. Il nostro forte son le nuove mode. Siamo dei draghi con la birra che si trinca, l’evento, il trend, il cool, le mattane di tendenza. Siamo i re dei trafiletti della metropoli che diverte e si rinnova. Trent’anni…».

Come si potrà facilmente intuire, il romanzo è una critica spietata del mondo intorno a noi, tra lavori discutibili, realtà sempre più liquide, di cui Milano funge da emblema, da centro di irradiazione del male. Il protagonista stesso, per quanto critico e in lotta costante contro di esso, è immerso fino ai capelli nel marciume. La sua figura in primis è la migliore incarnazione possibile di cosa voglia dire oggi giornalismo e, soprattutto, informazione – ovvero distrazione di massa attuata a livello professionale.

Le vicende narrate nel testo sono praticamente impossibili da ricostruire analiticamente, tra uno strano libro che con linguaggio oracolare sembra predire la catastrofe incombente passo dopo passo, un losco locale di meretricio in cui circolano ambigui personaggi, e il protagonista in cerca di salvezza in una città ormai totalmente impraticabile tra saccheggi e violenze. Basti sapere che “Exit” è, come si è detto, una trama distopica e di conseguenza un testo con un fortissimo intento di critica sociale. Balocchi descrive il tutto con un realismo estremo e cupo, spietato, penetrando il disagio del protagonista, cercando di trasmettere il senso di un incubo che va facendosi sempre più consistente tra l’indifferenza generale dei milanesi anestetizzati.

Nella città – cosa in fondo molto plausibile – la dimensione dell’ecatombe e del pericolo convive con la movida più spensierata e sciocca. Inutile dire che il ritratto in filigrana della Milano odierna non lascia speranza, non consola, e dice tutto quel che c’è da dire senza edulcorare niente. Unica pecca, in un libro dalla trama avvincente e dalla prosa forte ed efficace, è forse l’eccesso descrittivo, relativo allo squallore dell’ambiente, che tende a ritornare con una frequenza a tratti un po’ pesante. In tal senso, un editor maggiormente risoluto e fermo avrebbe potuto arginare quel piccolo e comunque trascurabile difetto per cui l’autore vuole forse aiutare fin troppo il lettore a mettere a fuoco il contesto apocalittico, evidentemente non fidandosi della sua capacità immaginativa.

Resta comunque validissima l’intuizione narrativa di Balocchi: per rendere più chiaro il presente, bisogna trasformarlo in futuro esacerbandone gli aspetti principali, perché allo schifo che viviamo ci abituiamo giorno per giorno, ma forse potremmo davvero reagire se sapessimo a cosa questo ci condurrà a breve.