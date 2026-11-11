Foglie d’autunno nel compost: perché schiacciarle tutte insieme non aiuta

Raccogliere le foglie del giardino e spingerle tutte dentro la compostiera libera subito il vialetto. Il problema arriva quando il materiale si compatta e l’aria fatica a passare. Nel compostaggio domestico fare spazio non significa comprimere: conta il modo in cui si combinano scarti diversi, soprattutto nelle settimane autunnali in cui le foglie arrivano in grande quantità.

Le indicazioni pubblicate dal Comune di Rossano Veneto richiamano proprio la porosità della massa e la miscelazione fra materiali asciutti e materiali umidi. ARPAV, nella spiegazione del recupero dell’organico, ricorda che il compostaggio avviene grazie a un processo biologico che richiede ossigeno. Sono due scale diverse, domestica e impiantistica, con un punto comune: il materiale non va trattato come un volume da pressare.

Le foglie secche sono una parte della miscela

La guida comunale colloca le foglie asciutte accanto a materiali porosi come piccoli rami e trucioli e le distingue dagli sfalci freschi e dagli scarti umidi di cucina. L’indicazione è mescolarli. Non occorre dedurre che una compostiera possa ricevere qualunque residuo solo perché proviene dal giardino: vanno considerate le istruzioni del sistema utilizzato e del proprio gestore.

Un controllo semplice è osservare che cosa si sta aggiungendo. Se si scaricano soltanto foglie bagnate, la composizione è diversa da una miscela con elementi asciutti e più grossolani. Guardare il materiale prima di versarlo evita di affidarsi alla sola quantità raccolta. La compostiera è un piccolo processo da seguire, non un contenitore da dimenticare fino alla primavera.

Dopo la pioggia serve osservare, non aggiungere acqua per abitudine

Le istruzioni di Rossano Veneto suggeriscono di intervenire sull’eccesso di acqua mescolando o aggiungendo materiali asciutti. Nei periodi secchi, invece, può essere necessario ristabilire l’umidità. La direzione dell’intervento dipende quindi da ciò che si trova nella massa: ripetere sempre lo stesso gesto, senza guardare, può peggiorare lo squilibrio.

È utile dedicare al controllo un momento riconoscibile, per esempio quando si portano nuovi scarti. Si può verificare se il materiale è stato compresso, se è arrivata molta acqua e se la miscela comprende componenti differenti. Non serve fissare una scadenza universale per ottenere compost pronto: condizioni, materiali e gestione cambiano da un giardino all’altro.

Il verde raccolto dal gestore segue un altro percorso

ARPAV distingue il verde, come foglie, sfalci e potature, dagli scarti alimentari della raccolta organica. Anche ETRA presenta indicazioni per le diverse frazioni. Questo significa che, quando non si compostano le foglie in casa, occorre verificare il servizio previsto per il proprio comune, le modalità di accesso e gli eventuali limiti di conferimento.

Il calendario di un comune vicino può essere diverso dal proprio. Prima di riempire sacchi o caricare l’auto è quindi pratico controllare il riferimento corretto. Scegliere fra compostaggio domestico e servizio del verde richiede spazio, abitudini e informazioni adatte alla propria situazione: l’obiettivo è dare alle foglie un percorso gestibile, senza confondere i due sistemi.

Per approfondire