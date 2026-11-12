Broccolo fiolaro di Creazzo: in cucina contano i germogli laterali

Al banco degli ortaggi il broccolo fiolaro di Creazzo può spiazzare chi cerca la grande testa compatta del broccolo più comune. Il suo nome porta invece l’attenzione verso i germogli laterali, i “fioi” del dialetto veneto. Insieme alle foglie più giovani sono la parte che caratterizza l’uso in cucina di questa coltura delle colline vicentine.

Novembre coincide con l’inizio del periodo di raccolta descritto dalle schede territoriali, che si prolunga durante l’inverno. È un riferimento stagionale, non l’annuncio che in ogni mercato sia già arrivato lo stesso prodotto o che tutte le aziende abbiano le medesime disponibilità. Per acquistarlo, la prima domanda utile riguarda provenienza e raccolta del mazzo che si ha davanti.

Il legame con le colline di Creazzo

Il Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto colloca la coltivazione sulle terre chiare, calcaree e sabbiose, delle colline di Creazzo. La descrizione del progetto Comuni De.Co. richiama in particolare i versanti esposti a sud e la crescita lenta dell’ortaggio. Il territorio entra così nel racconto del prodotto attraverso suolo, esposizione e pratiche agricole.

Il nome geografico merita di essere accompagnato da un’informazione concreta. Al mercato si può chiedere chi coltiva l’ortaggio e da quale azienda proviene; se è confezionato, si possono leggere le indicazioni riportate dal venditore. La forma delle foglie aiuta a capire che tipo di verdura si sta scegliendo, ma non certifica da sola il luogo di produzione.

Separare le parti prima di scegliere la ricetta

Le schede regionali indicano nei germogli e nelle foglie giovani le parti più interessanti per la cucina. Prima di decidere come usarle, conviene osservare il mazzo: parti sottili e tenere e porzioni più consistenti non devono per forza entrare nella stessa preparazione senza distinzione. Chiedere al produttore come viene normalmente mondato il suo raccolto può essere più utile di un tempo di cottura valido per qualunque acquisto.

Fra gli impieghi tradizionali descritti da Comuni De.Co. compaiono minestre, ripieni, torte salate e contorni. Il repertorio dei produttori Fioi comprende anche proposte con polenta e formaggio. Non serve provarle tutte: scegliere una preparazione semplice consente di familiarizzare con consistenza e sapore prima di inserire molti altri ingredienti.

Il gelo appartiene alla stagione, non all’etichetta

La tradizione associa il fiolaro ai primi freddi. La descrizione regionale collega il miglioramento delle caratteristiche di gusto durante l’inverno alla risposta della pianta al gelo. Questo dato spiega il rapporto con la stagione; non permette però di stabilire, guardando un singolo mazzo, quali temperature abbia incontrato in campo.

È quindi poco utile cercare una formula assoluta come “buono soltanto dopo una gelata”. Per la scelta di quel giorno contano il prodotto disponibile, la sua origine e l’uso che se ne vuole fare. Le differenze fra raccolti e momenti dell’inverno non si risolvono con uno slogan stampato su un cartello.

Una spesa con una destinazione

Per il primo acquisto può bastare decidere se il fiolaro sarà un contorno o il centro di un piatto. Cambiano così la quantità da chiedere e gli ingredienti da abbinare. Pensare alla preparazione prima di riempire la borsa aiuta anche a collocare questa verdura nella cucina quotidiana, dando spazio a un prodotto vicentino senza ridurlo a una curiosità da assaggiare una volta sola.

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