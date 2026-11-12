Pacco in consegna e SMS: il controllo da fare fuori dal messaggio

Si aspetta una consegna e arriva un SMS che parla di indirizzo incompleto o di pacco in attesa. La coincidenza rende il messaggio plausibile, ma non lo verifica. Il controllo più utile si può fare senza seguirne il collegamento: aprire direttamente il canale ufficiale del vettore e confrontare la spedizione con i dati dell’ordine.

È un’abitudine che separa due informazioni diverse. Da una parte c’è il testo ricevuto sul telefono; dall’altra ci sono l’acquisto effettuato e il numero di tracciamento comunicato dal venditore. Partire da questi ultimi riduce la fretta con cui si rischia di trattare ogni nuovo avviso come un passaggio obbligatorio della consegna.

Recuperare prima il riferimento della spedizione

Si può entrare nell’area ordini del negozio dal sito o dall’app che si usa abitualmente e cercare il vettore indicato. Con il codice a disposizione, il passo successivo è aprire il servizio ufficiale di tracciamento, digitando l’indirizzo conosciuto o usando l’app già installata. Copiare il percorso proposto nel messaggio sospetto manterrebbe invece il controllo dentro quello stesso messaggio.

Le FAQ di Poste Italiane confermano, per i servizi previsti, la possibilità di verificare lo stato di pacchi e invii attraverso i propri canali. La procedura concreta dipende dal vettore e dal prodotto: ciò che interessa è raggiungere il riferimento in modo autonomo, senza affidarsi a un pulsante che pretende di risolvere subito un problema.

Il nome del mittente non è una prova sufficiente

La pagina di sicurezza di PosteMobile spiega che SMS fraudolenti possono comparire in mezzo a comunicazioni legittime e rimandare a siti che somigliano a quelli ufficiali. Per questo la presenza di un nome noto nella conversazione non basta, da sola, a riconoscere un avviso autentico.

Anche il fatto di aspettare davvero un pacco va tenuto distinto dall’origine del messaggio. Un testo generico può incontrare una situazione reale senza conoscerla. Fermarsi a recuperare il numero della spedizione e il canale del negozio è un passaggio piccolo, ma cambia il punto da cui si valuta l’informazione ricevuta.

La richiesta di dati merita una pausa

Nel dicembre 2024 il CERT-AGID documentò una campagna costruita su falsi problemi di consegna: il collegamento portava a un sito imitativo, poi a moduli che chiedevano informazioni personali e dati di pagamento. È un caso storico utile a capire il meccanismo, non la segnalazione di una nuova campagna individuata oggi.

Le indicazioni di PosteMobile invitano a non fornire credenziali, codici e altri dati riservati attraverso comunicazioni dubbie e a non installare app da collegamenti sospetti. Se una richiesta sembra urgente, il percorso pratico è fermarsi e cercare l’assistenza dal sito o dall’app ufficiale. Non serve rispondere al messaggio per dimostrare che l’indirizzo è corretto.

Una verifica che si può ripetere

La sequenza può restare semplice: ritrovare l’ordine, identificare il vettore, aprire il tracciamento ufficiale e leggere lo stato associato a quel codice. Se i riferimenti non coincidono, si può chiedere chiarimento al venditore o al servizio di assistenza raggiunto autonomamente. Questo metodo non promette di riconoscere ogni comunicazione falsa: offre una strada concreta per controllare una consegna senza lasciare che sia un SMS a scegliere dove inserire i propri dati.

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