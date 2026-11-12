Valvole dei termosifoni: che cosa indica il numero sulla manopola

Una stanza sembra fredda, si gira la manopola del termosifone verso il numero più alto e ci si aspetta una risposta immediata. Sulla testa termostatica, però, la scala serve soprattutto a scegliere un riferimento per la temperatura ambiente. Capire questo passaggio aiuta a usare il comando senza confonderlo con una regolazione della temperatura dell’acqua della caldaia.

La guida ENEA per inquilini e proprietari spiega che le valvole termostatiche regolano automaticamente l’afflusso dell’acqua calda al radiatore in funzione della temperatura impostata. Il loro lavoro riguarda il singolo ambiente: quando la stanza si avvicina al valore scelto, la regolazione cambia il passaggio dell’acqua.

Il numero si legge sul manuale del proprio modello

Una scala da uno a cinque è comune, ma non autorizza a usare qualunque tabella trovata online come se fosse identica per tutti i prodotti. Il manuale Caleffi consultato per la serie 199, per esempio, associa alla posizione tre un riferimento di circa venti gradi e alla cinque circa ventotto. Sono valori di quella documentazione, non una misura già raggiunta nella stanza.

Per il proprio termosifone conviene quindi identificare marca e modello e controllare le istruzioni corrispondenti. Il numero stampato sulla manopola può offrire un’indicazione utile anche quando non si conosce la temperatura esatta, ma va letto come impostazione del dispositivo. Un termometro collocato con criterio risponde a una domanda diversa: quale temperatura c’è in quel punto della casa.

La stanza può cambiare anche senza toccare il comando

ENEA richiama il ruolo della regolazione nei locali che ricevono apporti di calore differenti, come le stanze esposte al sole. È una ragione per osservare gli ambienti separatamente. Due radiatori impostati nello stesso modo non dimostrano che le stanze abbiano identiche dispersioni o ricevano la stessa luce durante la giornata.

Prima di cambiare più comandi insieme si può prendere nota di dove si avverte la differenza, dell’orario e dell’impostazione presente. È un metodo di osservazione, non una diagnosi dell’impianto. Aiuta a distinguere un’abitudine d’uso da un comportamento che si ripete e che può essere descritto in modo preciso al tecnico.

Guardare anche lo spazio intorno al sensore

La testa termostatica lavora con la temperatura che rileva nella sua posizione. Nel manuale del produttore sono illustrate anche le condizioni d’installazione e le soluzioni con sensore a distanza. Per l’utente il primo controllo riguarda ciò che può osservare senza smontare nulla: tende pesanti, coperture e oggetti vicini possono cambiare il contesto in cui si trova il comando.

Se il radiatore è nascosto da un mobile o la testa è chiusa dietro una tenda, vale la pena segnalarlo prima di cercare una nuova impostazione universale. Installazione, sostituzione e interventi sulla valvola richiedono invece il riferimento alle istruzioni e a un professionista; la normale regolazione quotidiana non deve trasformarsi in un tentativo di riparazione.

Un’impostazione da osservare con calma

Una volta scelto il riferimento adatto al proprio ambiente, è utile valutarne il comportamento senza girare continuamente la manopola. Non esiste un tempo identico per ogni abitazione, né una percentuale di risparmio garantita dal solo cambio di numero. Il vantaggio pratico comincia da qui: conoscere che cosa si sta regolando e raccogliere informazioni concrete quando il risultato non corrisponde alle attese.

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