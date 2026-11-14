Adria antica, il 21 novembre una visita guidata con la barca di Corte Cavanella

La storia di Adria passa anche da una barca ritrovata a Corte Cavanella di Loreo. Sarà uno dei riferimenti della visita guidata Alla scoperta di Adria antica, in programma al Museo Archeologico Nazionale sabato 21 novembre 2026, con due partenze: alle 15 e alle 17.

L’appuntamento, inserito nel calendario di novembre del museo, permette di avvicinarsi al passato del Polesine partendo dai reperti del territorio. È un’occasione per chi vive in zona e per chi vuole dedicare alla città un pomeriggio diverso, con una spiegazione che accompagni l’osservazione delle collezioni.

Due turni e un contatto per prenotare

La Direzione regionale Musei nazionali Veneto indica che l’attività è compresa nel costo dell’ingresso ed è gratuita per gli abbonati. Per prenotare si può chiamare il numero 0426 21612 oppure scrivere a drm-ven.museoadria@cultura.gov.it. Il museo si trova in via Giacomo Badini 59, ad Adria.

Il calendario colloca la visita nell’appuntamento ricorrente del terzo sabato del mese e specifica l’illustrazione della barca di Corte Cavanella. Al momento della prenotazione è utile indicare il turno scelto e chiedere conferma delle modalità di partecipazione. La presenza dell’evento nel programma non equivale a una conferma del proprio posto.

Un museo per leggere la città e il territorio

La presentazione del Sistema Museale Provinciale Polesine racconta le collezioni attraverso la vita quotidiana, i rituali funerari e il passaggio all’epoca romana. Le sezioni dedicate alla zona costiera collegano inoltre i rinvenimenti di San Basilio di Ariano nel Polesine e di Corte Cavanella di Loreo alla storia dei percorsi e degli insediamenti.

Seguire questi nomi aiuta a guardare i reperti come tracce di luoghi vicini. Durante la visita si può chiedere dove sia stato trovato un oggetto, quale funzione avesse e quali elementi permettano di ricostruirne l’uso. Sono domande da rivolgere a chi accompagna il percorso, senza attribuire ai materiali una storia soltanto sulla base del loro aspetto.

Il 26 novembre l’apertura per San Bellino

Il calendario diffuso dal Sistema Museale Provinciale prevede anche un’apertura straordinaria giovedì 26 novembre, per San Bellino, dalle 10.30 alle 19.30. Nella sola mattinata sarà possibile toccare alcuni reperti originali e riproduzioni, prima di cominciare la visita, secondo le indicazioni del museo. L’ingresso segue la normale bigliettazione.

È un appuntamento distinto dalle visite del 21 novembre: chi desidera partecipare all’esperienza tattile deve quindi fare riferimento alla data e alla fascia previste, verificandole con il museo. Il sito ufficiale del MAN Adria resta il riferimento per preparare l’accesso.

Per un altro percorso culturale nel Polesine, a Rovigo è appena iniziata la mostra dedicata a Man Ray a Palazzo Roverella. Il rapporto tra acqua e lavoro offre invece un collegamento con la Via dei Mulini di Quinto: luoghi diversi del Veneto nei quali una visita può partire da una testimonianza concreta del territorio.