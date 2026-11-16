Montagnana, dentro Castel San Zeno la città si racconta con mappe e musica

A Montagnana il profilo delle mura invita a guardare verso l’alto, ma dentro Castel San Zeno il racconto della città cambia scala. Il Museo Civico Antonio Giacomelli affianca alle raccolte storiche una grande mappa del territorio e le testimonianze di due voci montagnanesi diventate celebri nel teatro d’opera.

È una tappa da preparare scegliendo che cosa visitare: museo, salita al mastio e passeggiata nel centro hanno modalità e tempi propri. Il castello si trova in piazza Trieste 15, dove ha sede anche l’ufficio turistico.

La città dentro una mappa del Cinquecento

La scheda del Comune di Montagnana segnala una pergamena realizzata da Luca Zappati tra il 1566 e il 1575. Serviva a individuare le proprietà dell’abbazia di Santa Maria di Carceri nel territorio montagnanese e rappresenta anche la città murata, con il duomo e Villa Pisani.

Una mappa di questo tipo si può leggere confrontando due livelli: i luoghi riconoscibili e lo scopo per cui furono disegnati. Cercare una porta, un edificio o un corso d’acqua permette di avvicinare il documento al paesaggio; chiedersi perché siano stati evidenziati aiuta a comprenderne la funzione.

Il confronto con la città di oggi va mantenuto come domanda. Un segno sulla pergamena può richiedere una spiegazione della guida: orientamento, proporzioni e simboli non devono per forza seguire le abitudini delle mappe che usiamo sul telefono.

Le voci di Martinelli e Pertile

Il percorso musicale conserva costumi di scena, fotografie, locandine e documenti legati ai tenori Giovanni Martinelli e Aureliano Pertile, entrambi nati a Montagnana nel 1885. Questi materiali danno al museo un punto di osservazione diverso rispetto alle sole fortificazioni.

Una locandina può suggerire di seguire il titolo di uno spettacolo, una data o il luogo in cui si svolse. Accostarla a una fotografia o a un costume aiuta a formulare domande sul lavoro teatrale e sulla circolazione degli artisti. La visita diventa così anche un modo per cercare le relazioni tra la città e altri palcoscenici.

Visite guidate e salita al mastio

La pagina dello IAT elenca per il museo turni di visita distinti dall’apertura del Mastio di Ezzelino. In orario solare, il sabato le partenze indicate sono alle 10.30, 11.30, 15, 16 e 17; la domenica alle 11, 12, 15, 16 e 17. Per confermare la data scelta si può chiamare lo 0429 81320.

Il lunedì è previsto il giorno di chiusura. Prima di sommare museo e salita conviene chiedere la disponibilità dei due accessi e le condizioni necessarie per le proprie esigenze.

Per un altro racconto delle città murate venete c’è il nostro pezzo su Cittadella in autunno. Il tema degli allestimenti trova invece un confronto nel centenario di Castelvecchio a Verona, dove il percorso segue la storia di Cangrande.