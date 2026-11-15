Verona, cento anni di Castelvecchio raccontati attraverso Cangrande

A Verona la storia di Castelvecchio si può seguire attraverso una domanda precisa: come cambia una statua quando cambia il posto da cui la guardiamo? Il percorso del centenario del museo prende come riferimento Cangrande della Scala e le diverse scelte compiute per esporne la statua equestre.

L’iniziativa Un museo, una statua. Dall’allestimento del 1926 al Cangrande secondo Carlo Scarpa è in corso fino al 10 gennaio 2027. Non è quindi una nuova apertura di novembre, ma una possibilità da considerare per una visita autunnale al museo veronese.

Il castello diventa museo

La presentazione dei Musei Civici di Verona divide il racconto in due sezioni. La prima riguarda l’allestimento del primo Novecento; la seconda segue la statua, dalla posizione originaria sull’arca di Santa Maria Antica alla sistemazione legata a Carlo Scarpa.

Il museo fu inaugurato nel 1926. Il percorso attuale mette insieme fotografie storiche, pannelli, filmati e audioguide: strumenti per riconoscere i cambiamenti, anziché leggere il castello come uno spazio rimasto identico nel tempo. Le due sezioni sono indicate nella Galleria dei Dipinti e nell’ala della Reggia.

Una statua, più punti di vista

Cangrande arrivò a Castelvecchio nel 1926, dopo il trasferimento dalla collocazione cittadina. La presentazione del percorso ricorda il passaggio dall’esposizione nel cortile della Reggia alla soluzione realizzata negli anni Sessanta da Scarpa. Il cambiamento della posizione è parte del tema della visita.

Davanti alle immagini storiche può essere interessante osservare quanta parte della figura si riesca a vedere, quale sfondo la circondi e quale distanza venga lasciata al visitatore. Poi si può confrontare quel rapporto con quello dell’allestimento attuale. Non occorre formulare un giudizio tecnico: basta distinguere ciò che appartiene alla scultura da ciò che dipende dal modo in cui viene presentata.

Gli orari da usare in novembre

La pagina ufficiale per la visita indica apertura da martedì a domenica, dalle 10 alle 18, con ultimo ingresso alle 17.15. Il lunedì è giorno di chiusura ordinaria. L’indirizzo è corso Castelvecchio 2; il percorso tematico è compreso nel biglietto del museo.

Nel periodo della mostra sulla Venere di Tiziano, dal 31 ottobre 2026 al 31 gennaio 2027, sono previste tariffe specifiche. Prima dell’acquisto conviene quindi consultare la tabella corrente, evitando di affidarsi a un prezzo riportato in una vecchia guida cittadina.

Un confronto utile è quello con Man Ray a Rovigo: in entrambi i casi una visita può partire dal modo in cui viene costruita un’immagine. Per aggiungere un secondo appuntamento culturale veneto, resta distinto il programma delle visite al Museo Archeologico di Adria, con date e prenotazioni proprie.