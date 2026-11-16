Venezia, per la Salute Punta della Dogana apre gratis a residenti e studenti

La Festa della Salute offre anche un’occasione per entrare nelle mostre di Punta della Dogana. Sabato 21 novembre 2026 la sede veneziana della Pinault Collection prevede l’accesso gratuito per due categorie di pubblico: le persone residenti nella Città metropolitana di Venezia e gli studenti degli atenei veneziani.

È una proposta da segnare mentre si prepara la giornata della ricorrenza. La gratuità annunciata riguarda questi destinatari e questa sede: prima di partire conviene verificare con la biglietteria come documentare il proprio diritto all’ingresso.

Le due mostre e gli incontri del pomeriggio

Il programma ufficiale della Salute indica le esposizioni Lorna Simpson. Third Person e Paulo Nazareth. Algebra. La giornata permette di avvicinarsi ai due percorsi nei loro ultimi giorni di apertura, con alcune attività pensate per accompagnare l’osservazione delle opere.

Nella mostra di Paulo Nazareth il servizio di mediazione ATLAS è previsto dalle 15 alle 18. Sono annunciate anche due introduzioni gratuite, alle 15 e alle 16. Per le famiglie compare un Minilab delle 15 rivolto a bambini e bambine dai 5 agli 11 anni: condizioni di partecipazione e disponibilità vanno consultate nella pagina dedicata all’attività.

Nel programma ATLAS la lettura delle opere passa anche dai temi dell’appartenenza e della memoria. Per chi partecipa può essere un’occasione per portare una propria domanda e ascoltare un punto di vista diverso, seguendo le proposte del mediatore.

La sede da raggiungere è a Dorsoduro

Le informazioni pratiche della Pinault Collection collocano Punta della Dogana a Dorsoduro 2, con riferimento alla fermata Salute. Palazzo Grassi è un’altra sede, a Campo San Samuele: distinguere i due indirizzi evita di costruire il tragitto verso l’ingresso sbagliato.

Nel periodo di apertura delle mostre l’orario ordinario pubblicato è dalle 10 alle 18, con ultimo ingresso alle 17. Per l’appuntamento del 21 novembre è opportuno controllare gli avvisi della giornata insieme alla pagina dell’evento. L’orario di un’attività nelle sale e il termine per entrare in museo rispondono a esigenze diverse.

Preparare la visita con una domanda

Chi non frequenta abitualmente l’arte contemporanea può scegliere un punto da seguire: l’uso delle immagini, i materiali oppure il rapporto tra un oggetto e il suo contesto. Durante la mediazione si può partire da ciò che ha colpito o lasciato perplessi, chiedendo un collegamento con il percorso espositivo.

Se si organizza la visita con più persone, la pagina per i gruppi richiede la prenotazione dell’ingresso per gruppi superiori a dieci partecipanti. È utile chiarire in anticipo sede, numero di persone e fascia desiderata.

Per gli spostamenti in città si può consultare il nostro approfondimento su fermate e approdi del vaporetto. Un altro percorso culturale veneziano già raccontato è Fucina degli Angeli alla Collezione Peggy Guggenheim, da programmare con il proprio biglietto e le proprie condizioni di accesso.