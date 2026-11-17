Nel Bassanese l’inverno arriva anche con un ortaggio dal nome che può trarre in inganno. Il broccolo di Bassano presenta un’infiorescenza chiara, dal bianco crema al verde pallido, e appartiene a una tradizione agricola legata a Bassano del Grappa, Rosà e Pove.

La stagione non coincide con una sola raccolta. Il bonorivo è il precoce; altre tipologie maturano più avanti, prolungando il rapporto tra questo prodotto e i mesi freddi. Per conoscerlo conviene partire dal territorio e dal calendario, prima ancora che da una ricetta.

Il nome locale e la forma del fiore

La presentazione della fattoria sociale Conca d’Oro lo descrive come un ecotipo locale appartenente a Brassica oleracea varietà botrytis: si chiama broccolo, ma ha caratteristiche riconducibili al cavolfiore. Il fiore singolo e le grandi foglie aiutano a distinguerlo dall’immagine dei comuni broccoli verdi.

La stessa fonte colloca la produzione nella zona di Bassano, Rosà e Pove, richiamando il legame con le condizioni ambientali del luogo. Non basta quindi trovare un ortaggio chiaro per identificarlo: al banco servono il nome completo e l’indicazione della provenienza.

Bonorivo, mezza stagione e tardivo

Conca d’Oro indica per il bonorivo una raccolta tra fine ottobre e dicembre e per le forme successive un andamento scalare tra gennaio e marzo. Bassano Agricola elenca cinque tipologie, dal precoce al tardivone, descrivendo una propria disponibilità distribuita su più mesi.

I calendari dei produttori non sono un bollettino del raccolto di oggi. Servono a capire perché due broccoli bassanesi acquistati in momenti diversi possano avere dimensioni e aspetto differenti. Per sapere che cosa sia disponibile questa settimana occorre chiedere direttamente all’azienda o al venditore.

Il progetto della Provincia di Vicenza sulla biodiversità distingue le varietà locali anche in base alla precocità. È un dettaglio che racconta il lavoro agricolo: conservare tipi diversi permette di non concentrare tutto il prodotto nello stesso momento.

In cucina contano anche le foglie

Conca d’Oro propone l’impiego delle infiorescenze e delle foglie, dopo la pulizia, nelle cotture al vapore, in padella o nelle preparazioni di stagione. Le parti possono richiedere tempi differenti: separarle in base alla consistenza aiuta a scegliere come utilizzarle, seguendo la ricetta adottata.

Una zuppa, un contorno e un condimento per la pasta valorizzano caratteristiche diverse dello stesso ortaggio. Per iniziare si può scegliere una preparazione semplice, così da riconoscere consistenza e gusto senza coprirli con troppi ingredienti. Non servono promesse nutrizionali per raccontare il valore di una coltura locale.

Il nome broccolo non rende intercambiabili tutte le produzioni vicentine: nel fiolaro di Creazzo sono centrali i germogli laterali. Per una giornata nel Bassanese, il prodotto può affiancarsi alla scoperta del territorio raccontata nella nostra passeggiata lungo il Brenta a Bassano.