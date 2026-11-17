A Codissago, sulla sponda sinistra del Piave, il fiume si racconta attraverso un lavoro: costruire e condurre zattere. Il Museo Etnografico degli Zattieri del Piave, nel comune di Longarone, conserva strumenti, immagini e modelli per spiegare come il legname passasse dal bosco al trasporto sull’acqua.

È una visita che si prepara su prenotazione, come indicano sia il museo sia il Comune. La tappa permette di avvicinare una parte della storia bellunese seguendo operazioni concrete e competenze tramandate, senza ridurre la zattera a un’immagine pittoresca del passato.

Dal taglio degli alberi al viaggio sul fiume

La presentazione del museo descrive un percorso su tre piani. Una parte è dedicata al bosco e al trasporto verso il corso d’acqua, con testimonianze di slitte, carri e altri sistemi usati per spostare il legname.

Il passaggio successivo riguarda la fluitazione, cioè il trasferimento del legno lungo il fiume, e le opere impiegate per controllarla. Più avanti il racconto incontra le segherie alla veneziana lungo il Piave e la costruzione delle zattere. Sono fasi collegate, ma non identiche: riconoscerle aiuta a comprendere quante attività stessero dietro un carico in viaggio.

Un patrimonio conservato dalla comunità

Secondo la scheda del Comune di Longarone, il museo è stato realizzato dai discendenti degli zattieri per custodire il ricordo del mestiere e la tecnica delle legature. Dieci sale affiancano fotografie, reperti e modellini, accompagnati da spiegazioni delle lavorazioni.

Sul piazzale esterno il museo segnala anche una segheria alla veneziana ricostruita, datata 1883. La sua presenza permette di collegare il percorso nelle sale a una struttura di lavoro; per conoscere eventuali dimostrazioni occorre però chiedere al museo, senza considerarle automaticamente incluse in ogni visita.

La Pro Loco ricorda inoltre la dimensione internazionale delle ricerche dell’associazione. Il confronto con altri territori fluviali amplia il tema oltre il Piave: una pratica locale diventa un punto di partenza per conoscere modi diversi di costruire e utilizzare una zattera.

Come organizzare la visita a Codissago

L’indirizzo è via Gianni D’Incà 1. Il sito del museo invita a contattare il numero 0437 772373 o l’indirizzo fameja@zater.it, lasciando i propri recapiti per concordare l’accesso. Per gruppi e scuole sono previste anche visite guidate su prenotazione.

Il percorso autonomo dispone di audioguide in italiano, inglese e tedesco, attivabili con codici QR nelle sale. Prima di partire conviene chiarire data, modalità di visita ed eventuali necessità del gruppo: le informazioni generali non equivalgono a una conferma dell’apertura richiesta.

Il legame tra foresta e lavoro prosegue nel nostro articolo sul Cansiglio e i remi della Serenissima. Un altro modo di leggere acqua e attività produttive è la Via dei Mulini a Quinto di Treviso: luoghi diversi, uniti dal ruolo dell’acqua nella storia del territorio.