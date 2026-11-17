Una sede istituzionale può raccontare la città anche attraverso le sue stanze. A Padova, sabato 21 novembre 2026 alle 10.45, il programma di Novembre Patavino propone una visita guidata a Palazzo Santo Stefano, in piazza Antenore, sede della Provincia.

L’appuntamento è curato da Marina Sonzini e comprende anche la mostra che mette in dialogo le fotografie di Bruno Lucchi dedicate a Ezio Bosso con le sculture dell’artista. L’ingresso previsto dal catalogo è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria e i posti sono limitati.

Dentro un palazzo fatto di epoche diverse

Il catalogo ufficiale della rassegna presenta un percorso tra la Sala Consiliare del 1877, lo scalone d’onore razionalista, la Sala di Rappresentanza e il rifugio antigas della Seconda guerra mondiale. Sono ambienti che permettono di guardare l’edificio come il risultato di trasformazioni successive.

La visita offre quindi un tema preciso da seguire: come cambia un luogo pubblico quando cambiano le necessità della comunità? Una sala per le decisioni, una scala di rappresentanza e uno spazio di protezione rispondono a funzioni diverse. Metterli a confronto può aiutare a leggere il palazzo oltre la sua facciata.

Fotografie e sculture nel percorso

La scheda dell’appuntamento pubblicata dall’organizzatore conferma la presenza della curatrice e l’inclusione dell’esposizione. Il tour accosta così la storia della sede provinciale a un incontro con l’arte contemporanea.

Per prepararsi non serve immaginare in anticipo ciò che le opere devono comunicare. Può bastare osservare un gesto nelle fotografie e confrontarlo con il movimento suggerito da una scultura, lasciando alla spiegazione della curatrice il compito di collegare i due linguaggi. È una possibile chiave di lettura, non l’anticipazione di un’esperienza già svolta.

Come partecipare il 21 novembre

Il punto di riferimento per la prenotazione è il programma di Veneto Suoni e Sapori, che organizza Novembre Patavino. La scheda segnala che la prenotazione resta valida fino all’inizio dell’evento: dopo quell’ora i posti non occupati possono essere riassegnati e non sono ammessi ritardi. Conviene quindi organizzare l’arrivo prima delle 10.45.

La presenza dell’evento nel calendario non garantisce che ci siano ancora posti. Prima di programmare lo spostamento occorre completare la procedura e leggere la conferma ricevuta; per esigenze di accessibilità è opportuno chiedere indicazioni specifiche all’organizzatore sul percorso previsto.

La rassegna si svolge dal 5 novembre al 4 dicembre e attraversa luoghi diversi di Padova con concerti, incontri e visite. Ogni appuntamento ha le proprie condizioni: la gratuità di questo tour non va estesa automaticamente agli altri eventi.

Per continuare a conoscere il patrimonio padovano, abbiamo raccontato anche l’Orto botanico di Padova. Fuori città, il Museo Giacomelli di Montagnana offre un altro incontro tra spazi storici, documenti e memoria locale.