A Treviso il rapporto fra una scultura e lo spazio che la circonda diventa il tema di una nuova mostra. Sabato 21 novembre 2026 alle 11.30 la Galleria del Liceo Artistico, in via Carlo Alberto 5, inaugura Conquista dello spazio. Dalla scultura all’architettura, dedicata a Toni Benetton.

L’esposizione, annunciata dal Liceo Artistico Statale di Treviso, resta visitabile fino all’8 dicembre ed è gratuita. È organizzata dalla Commissione Galleria con il Museo Toni Benetton e Fabio Ceolin, allievo dello scultore ed ex studente del Liceo. Il progetto arriva a trent’anni dalla morte dell’artista.

Guardare anche il vuoto attorno alla forma

Il percorso riunisce lavori dagli anni Quaranta agli anni Ottanta e segue l’evoluzione della ricerca verso lo spazio urbano. Per chi visita la mostra, una possibile domanda iniziale è semplice: dove finisce l’oggetto e dove comincia l’ambiente? Un’apertura nella materia, un bordo piegato o una direzione possono orientare lo sguardo quanto una superficie piena.

Questa è una chiave di lettura, non il racconto di una visita già svolta. Serve a prendersi il tempo di osservare le opere presenti, verificando nelle didascalie materiali, date e rapporto con i progetti. Il tema annunciato invita a pensare la scultura anche come parte di un luogo condiviso.

Una ricerca nata nel territorio trevigiano

Toni Benetton nacque a Treviso nel 1910 e morì nel 1996. La documentazione biografica della Regione ricorda la formazione con Arturo Martini all’Accademia di Belle Arti di Venezia e l’interesse per le grandi figure in ferro, comprese quelle animali. Nel 1964 rappresentò l’Italia al Congresso mondiale dell’arte a New York.

La scheda regionale del museo a lui dedicato colloca la raccolta nelle ex cantine di Villa Marignana, a Marocco di Mogliano Veneto. È un riferimento diverso dalla sede della mostra di novembre: il legame fra i due luoghi aiuta a situare la ricerca dell’artista nella geografia trevigiana, senza confondere indirizzi e modalità di visita.

Date e orari da tenere a portata di mano

Il calendario pubblicato dal Liceo indica mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 17, venerdì dalle 9 alle 12, sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, domenica dalle 15 alle 18. Per l’apertura del 21 novembre fa riferimento l’inaugurazione delle 11.30. Sono previste anche visite su appuntamento, attraverso i contatti dell’organizzatore.

Prima di partire conviene ricontrollare la scheda ufficiale, soprattutto se si vuole abbinare la visita a un altro appuntamento. Una mostra gratuita permette anche una sosta concentrata su pochi lavori: seguire un materiale o un passaggio cronologico può essere più utile che cercare di esaurire ogni tema.

Per un altro incontro con le immagini della città c’è Andar per fiere alla Collezione Salce. Il dialogo fra materia e mestiere continua, con tecniche differenti, anche nel nostro approfondimento sul vetro di Murano.