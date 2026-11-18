A Venezia la Festa della Salute cade quest’anno sabato 21 novembre. È una ricorrenza che porta verso la basilica di Dorsoduro chi partecipa alle celebrazioni e chi rinnova una consuetudine familiare. Per organizzare la giornata conviene distinguere il calendario religioso, la fiera e gli spostamenti: si incontrano nello stesso quartiere, ma hanno riferimenti diversi.

La pagina di Venezia Unica dedicata alla festa conferma la data del 21 novembre. Il Comune, nella documentazione sul commercio su area pubblica, ha invece approvato il prolungamento della Fiera della Madonna della Salute dal 20 al 22 novembre 2026. Sono quindi tre giornate di fiera attorno alla ricorrenza principale.

Il cuore della festa è a Dorsoduro

Il riferimento è la Basilica di Santa Maria della Salute, a Dorsoduro 1, all’ingresso del Canal Grande. La sua costruzione è legata al voto formulato dalla città durante la peste del 1630. La visita alla Madonna e il gesto di portare un cero conservano questo legame fra memoria collettiva e partecipazione personale.

Il racconto storico del Comune ricorda anche il ponte votivo su barche, che tradizionalmente mette in comunicazione la zona di Santa Maria del Giglio con la basilica. Per usarlo durante l’edizione 2026 occorre però seguire le disposizioni effettive e la segnaletica della festa: una descrizione della tradizione non sostituisce gli avvisi sugli accessi.

Fiera e celebrazioni hanno calendari distinti

La scheda comunale della fiera riguarda l’organizzazione delle attività commerciali. Le informazioni sulle singole funzioni religiose vanno cercate, invece, sul canale ufficiale della basilica. Questa distinzione evita di scambiare i giorni della manifestazione con gli orari delle celebrazioni.

La basilica avverte inoltre che liturgie ed esigenze di servizio possono limitare temporaneamente l’accesso. Chi desidera una visita alle opere o alla sacrestia deve quindi controllare le condizioni specifiche, senza estendere automaticamente alla giornata di festa le modalità ordinarie di visita turistica.

Preparare il tragitto prima di arrivare

Un accorgimento utile è scegliere in anticipo sia il punto d’arrivo sia quello del ritorno, lasciando un margine fra gli appuntamenti. Nell’area della festa le indicazioni del personale e i percorsi predisposti vengono prima della scorciatoia suggerita da una mappa. Con bambini o persone che preferiscono camminare poco, è sensato ridurre il numero delle soste.

Per chi arriva sull’acqua, abbiamo spiegato come leggere fermata, approdo e direzione del vaporetto. Il controllo degli avvisi di trasporto resta da fare vicino alla partenza: qui non sono annunciati servizi aggiuntivi o tempi di attesa.

Una possibile tappa culturale nei dintorni è Punta della Dogana, con l’apertura dedicata alla Salute. Le condizioni del museo sono proprie e vanno considerate separatamente dalla partecipazione alla festa. Meglio scegliere poche soste compatibili con il proprio passo, lasciando spazio anche alla città e a chi la abita.