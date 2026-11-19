A Verona la biblioteca può diventare un appuntamento di famiglia anche prima che un bambino sappia leggere. Dal 2 novembre 2026 sono riprese le letture ad alta voce per la fascia da zero a sei anni, proposte dalla rete comunale insieme a Nati per Leggere e affidate a lettrici e lettori volontari.

Il servizio coinvolge la Biblioteca Civica e le sedi dei quartieri: per scegliere dove andare conta soprattutto trovare un appuntamento compatibile con i propri spostamenti. La vicinanza di una biblioteca può rendere più semplice tornare, conoscere gli scaffali e chiedere un consiglio al personale.

Un calendario distribuito nella città

Il programma delle biblioteche veronesi indica per la Civica il mercoledì alle 17 e il sabato alle 11. A Cadidavid l’appuntamento è il lunedì alle 16, a Quinto il martedì alle 17. Il mercoledì sono segnalate anche Montorio alle 16.15 e la biblioteca Caliari di Borgo Roma alle 16.30.

A San Michele le letture sono previste il mercoledì e il venerdì alle 16.30; a San Massimo il giovedì alla stessa ora. Sono riferimenti del calendario ordinario: prima di muoversi conviene verificare con la sede scelta eventuali variazioni e modalità di partecipazione, senza dedurre che ogni incontro abbia le stesse condizioni.

In via Cappello uno spazio pensato per età diverse

La Biblioteca delle ragazze e dei ragazzi si trova nella Civica, al piano terra di Palazzo Nervi, in via Cappello 43. La presentazione comunale descrive scaffali bassi, piccoli arredi e angoli morbidi, accanto a spazi destinati alla lettura individuale e allo studio dei più grandi.

La raccolta comprende cartonati, libri illustrati, fumetti, narrativa e divulgazione, organizzati per fasce d’età. Sono disponibili bibliografie tematiche e l’aiuto dei bibliotecari nella scelta. Per un adulto che entra con un bambino piccolo può essere un punto di partenza più utile di una ricerca limitata al titolo già conosciuto.

Come preparare una prima visita

Si può cominciare scegliendo una sola sede e chiedendo come si svolge l’incontro: se occorre prenotare, quale fascia d’età è prevista per quel momento e se sono presenti indicazioni particolari per gli accompagnatori. L’orario di una lettura e l’apertura generale della biblioteca sono due informazioni da controllare separatamente.

Durante la visita vale la pena lasciare tempo anche alla scelta del libro. Guardare insieme una copertina, sfogliare poche pagine e tornare a uno scaffale permette di costruire un percorso personale, senza trasformare l’appuntamento in una lista di cose da completare o in una prova di attenzione.

Per informazioni sulla Biblioteca Ragazzi il riferimento è il numero 045 8079707 oppure bibliotecacivica.ragazzi@comune.verona.it. Se si cerca un volume preciso, abbiamo spiegato come distinguere il catalogo dalla disponibilità al prestito. La rete dei servizi si estende anche alla lettura digitale: ecco come orientarsi fra i portali ebook delle biblioteche venete.