A Vicenza chi ha già prenotato le piantine di Alberi per la pianura veneta può prepararsi al ritiro di domenica 29 novembre 2026. La consegna è prevista al campo scuola comunale Stefano Bazzo di via Bellini, dalle 8.30 alle 16, nell’ambito della domenica ecologica.

L’appuntamento riguarda gli ordini già effettuati durante la campagna estiva: non è una nuova apertura delle richieste. Il Comune aveva annunciato a settembre la chiusura anticipata delle prenotazioni, dopo una domanda superiore alla disponibilità prevista. È quindi importante distinguere la fase della richiesta da quella della consegna.

Confermare la presenza o indicare un delegato

Nel comunicato del 3 novembre, l’amministrazione chiede a chi ha prenotato di scrivere a serviziocivileambiente@comune.vicenza.it per confermare la presenza il 29 novembre oppure indicare il nome della persona delegata al ritiro.

Occorre presentarsi con un documento d’identità e, possibilmente, un contenitore. Le giovani piante saranno consegnate senza vasetto, con il pane di terra. A fornire il materiale è Veneto Agricoltura; alla distribuzione collaborano i volontari dell’associazione Alberi Felici Vicenza, disponibili anche per indicazioni sulla cura.

Prima di inviare la conferma può essere utile ritrovare il riferimento della propria prenotazione e controllare di aver individuato il punto di consegna di Vicenza. L’iniziativa coinvolge anche altri comuni, ma luoghi e organizzazione del ritiro vanno verificati presso l’amministrazione competente.

Il pane di terra va mantenuto integro

Le istruzioni del progetto spiegano che il pane di terra protegge l’apparato radicale e non deve essere sciolto o danneggiato. Le piantine sono materiale forestale giovane: il momento della consegna non coincide con la fine del lavoro di chi le accoglie.

La stessa guida indica di metterle a dimora entro pochi giorni, preferibilmente in autunno o all’inizio dell’inverno, evitando il terreno gelato. Il riferimento è l’altezza del colletto: l’apparato radicale deve risultare coperto e il fusto restare fuori terra. Le indicazioni complete vanno lette prima dell’impianto, insieme ai consigli forniti sul posto.

Preparare anche il luogo di destinazione

Nei giorni precedenti al ritiro conviene chiarire dove collocare ogni pianta e quali cure sarà possibile garantirle. Una domanda da portare ai volontari riguarda lo spazio necessario alla specie ricevuta quando crescerà: le dimensioni della piantina alla consegna non descrivono quelle dell’albero adulto.

Organizzare il contenitore e il viaggio di ritorno serve a proteggere il materiale; scegliere il luogo e prevedere la manutenzione serve invece a dare continuità all’iniziativa. Sono due preparativi distinti, entrambi da affrontare prima di arrivare in via Bellini. Per aggiornamenti sull’appuntamento resta il riferimento del Comune.

A Vicenza il rapporto fra cittadini e coltivazione passa anche dalla biblioteca dei semi di Laghetto. Per conoscere un ambiente cittadino con una storia diversa abbiamo raccontato gli Stagni di Casale, fra acqua, canneti e osservazione della natura.