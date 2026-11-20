A Este, nei giardini del Castello Carrarese, la passeggiata può cominciare dagli alberi prima ancora che dalle mura. Le targhe con QR code introdotte nel novembre 2025 rimandano a una mappa digitale delle specie presenti: un invito a leggere il verde come parte della storia e della vita della città.

Non si tratta di una nuova inaugurazione di questo novembre. Il progetto, raccontato dal portale turistico comunale già un anno fa, offre però uno spunto concreto per tornare nei giardini con una domanda diversa: quali alberi accompagnano il percorso e come cambia il loro aspetto nelle stagioni?

Una mappa nata dal lavoro dei giovani

La presentazione del progetto Mappare e Curare descrive un lavoro condotto da giovani fra 14 e 35 anni, con educatori e specialisti di Legambiente Veneto. Lo studio degli alberi dei giardini ha portato a schede descrittive e a una mappa interattiva, raggiungibile attraverso i codici sulle targhe.

Per usare questo strumento si può scegliere un albero indicato lungo il cammino, leggere la relativa scheda e poi osservare dal vivo la forma della chioma, la corteccia e le foglie eventualmente ancora presenti. Il confronto fra descrizione e pianta è più interessante di una corsa a riconoscere ogni specie, soprattutto in una stagione in cui gli indizi cambiano.

Il castello e il giardino raccontano tempi diversi

La ricostruzione storica del portale Este da vivere colloca nel Trecento la trasformazione promossa da Ubertino da Carrara, con nuove mura e torri. Il successivo passaggio a parco pubblico ha dato un’altra funzione a un luogo nato per controllare e difendere.

Camminare qui permette dunque di mettere in relazione due letture: quella delle architetture e quella del verde. Una torre o un tratto di cinta attirano lo sguardo verso il passato del complesso; gli alberi e il modo in cui sono curati riportano invece all’uso quotidiano di uno spazio cittadino.

Giardini e torri non hanno lo stesso accesso

Il Comune distingue i giardini pubblici dalle aperture calendarizzate dell’area archeologica sommitale, del Mastio e del complesso del Castelletto del Soccorso. Programmare una passeggiata nel verde non equivale quindi a prenotare una salita alle torri: per queste ultime vanno controllati date e modalità specifiche.

Il riferimento per preparare l’uscita è l’ufficio IAT di Este, in via Guido Negri 9/a, al numero 0429 600462 oppure a iat@comune.este.pd.it. Prima di partire conviene chiedere anche eventuali variazioni di accesso ai giardini e valutare le ore di luce disponibili per la sosta.

Si può mantenere l’itinerario breve, dedicando tempo a pochi punti e tornando poi nelle vie del centro. Per esplorare i dintorni abbiamo raccolto criteri per scegliere un percorso sui Colli Euganei; un’altra passeggiata fra città e patrimonio conduce alle Sette Chiese di Monselice.