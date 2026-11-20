A Follina il chiostro dell’Abbazia di Santa Maria suggerisce una visita fatta di piccoli spostamenti dello sguardo. Prima l’insieme del portico, poi una colonna, infine un capitello: seguire questo ordine aiuta a leggere un’architettura che collega il luogo di culto agli ambienti della vita monastica.

L’abbazia sorge ai piedi delle Prealpi Trevigiane, fra Vittorio Veneto e Valdobbiadene. È un riferimento religioso della comunità, oltre che una meta culturale: chi arriva per osservare gli edifici entra quindi in un luogo che conserva una funzione quotidiana, con celebrazioni e attività da rispettare.

Il chiostro porta la data del 1268

La storia pubblicata dall’abbazia collega l’arrivo dei cistercensi alla metà del XII secolo e indica nel 1268 la costruzione del chiostro. Il complesso teneva accanto gli spazi della preghiera e quelli necessari alla vita della comunità, raccordandoli attraverso questo ambiente.

Il portale turistico del Comune di Vittorio Veneto richiama una lapide presso la porta del chiostro, che documenta il completamento nel 1268. La stessa scheda descrive la vasca monolitica con fontana al centro e le colonne con capitelli decorati: dettagli che consentono di dare un ordine alla lettura del luogo senza limitarsi alla veduta d’insieme.

Le foglie scolpite e il ritmo delle colonne

I capitelli fogliati sono fra gli elementi messi in evidenza dalla presentazione del complesso. Per avvicinarli si può partire dal confronto fra due punti del portico, osservando come cambiano profili, ombre e superfici. Guardare non significa toccare: la distanza necessaria alla conservazione lascia comunque spazio a una lettura attenta.

Un altro passaggio consiste nel fermarsi dove il portico incornicia il centro del chiostro. Da qui si può confrontare il peso delle colonne con il vuoto fra le arcate, oppure seguire il rapporto fra luce esterna e camminamento coperto. Sono proposte di osservazione, da adattare agli spazi effettivamente accessibili durante la visita.

Una chiesa con una storia distinta dal chiostro

La scheda turistica di Vittorio Veneto colloca la costruzione della chiesa attuale fra il 1305 e il 1335. È una distinzione utile: il complesso non appartiene a un solo momento, e la data del chiostro non va applicata automaticamente a tutti gli edifici.

Nel preparare la visita occorre inoltre distinguere gli orari delle celebrazioni da quelli dedicati alla fruizione culturale. Il riferimento diretto è l’abbazia, in via Convento 3 a Follina: telefono 0438 970231, email abbazia.follina@gmail.com. Per gruppi o esigenze particolari conviene chiedere prima quali ambienti siano visitabili.

Una sosta breve può concentrarsi su pochi elementi, lasciando tempo per leggere le indicazioni e muoversi con discrezione. Il rapporto fra pietra, decorazione e uso degli spazi si ritrova, con forme diverse, anche nelle architetture delle ville venete e nel percorso delle Sette Chiese di Monselice.