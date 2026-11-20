A Portogruaro la Fiera di Sant’Andrea offre anche un’occasione per entrare al Museo Nazionale Concordiese. Sabato 28 e domenica 29 novembre 2026 sono in programma tre visite guidate: due alle collezioni del museo e una alla mostra di arte contemporanea Riti di ritorno.

Il dettaglio da tenere presente riguarda il costo: la visita guidata è gratuita, mentre l’ingresso prevede una tariffa eventi di 4 euro a partecipante. Per organizzare il pomeriggio conviene quindi distinguere il servizio della guida dal biglietto necessario per accedere alle sale.

Gli appuntamenti nelle due giornate

Il programma pubblicato dal museo indica una visita alle collezioni sabato 28 novembre alle 15.30. Domenica 29 l’appuntamento con il museo torna alle 15.30; alle 17 segue la visita alla mostra Riti di ritorno. Le attività sono curate dal Gruppo Archeologico Veneto Orientale e dall’associazione Fondazione Antonio Colluto.

La sede è in via Seminario 26. Per chiarimenti sulle modalità di partecipazione, disponibilità e necessità di prenotare per le singole attività, il riferimento è il museo: 0421 72674, drm-ven.museoportogruaro@cultura.gov.it. La presenza del programma online non va interpretata come una conferma del posto per il proprio gruppo.

La fiera comincia prima delle visite al museo

Il calendario cittadino di Sant’Andrea comprende anche domenica 22 novembre, dedicata alle associazioni, mentre la fiera mercato si svolge il 28 e 29. Sono giornate diverse, da non sovrapporre quando si prepara l’uscita. La scheda della Direzione regionale Musei indica infatti il museo chiuso il 22 novembre.

Per domenica 29 è invece segnalata l’apertura del museo dalle 8.30 alle 19.30, in occasione della festa. È un’estensione rispetto al consueto orario domenicale riportato nella stessa pagina: per quella giornata il riferimento utile è l’indicazione specifica dell’evento, insieme agli eventuali aggiornamenti della sede.

Scegliere una visita e lasciare spazio alla città

Si può costruire la giornata partendo dall’orario della guida e organizzando attorno a quello il tempo in centro. Se si arriva con altre persone, concordare in anticipo il punto d’incontro e il tempo necessario per il biglietto aiuta a evitare che il giro fra le iniziative della fiera faccia perdere l’appuntamento scelto.

Nel programma il museo e la mostra sono proposte distinte: prima di partecipare può essere utile chiedere durata e contenuti della singola visita. Chi è interessato a entrambe non dovrebbe presumere che un unico percorso comprenda automaticamente tutti gli appuntamenti della domenica o che i tempi consentano qualsiasi combinazione.

Le fiere venete raccontano il territorio anche attraverso immagini e memoria: ne abbiamo parlato per Andar per fiere, alla Collezione Salce di Treviso. Per preparare una sosta fra le sale, ecco anche alcuni spunti per organizzare una visita al museo senza riempire troppo la giornata.