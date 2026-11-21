A Bassano del Grappa la mostra dedicata a Sebastião Salgado offre un motivo per tornare al Museo Civico anche nei mesi invernali. L’esposizione, aperta dal 24 ottobre 2026 al 4 aprile 2027, riunisce fotografie provenienti dalla Maison Européenne de la Photographie di Parigi. Per organizzare l’uscita, però, conviene distinguere la visita alla mostra, le partenze guidate e l’accesso alle altre sezioni del museo.

È una distinzione concreta per chi arriva da un altro comune veneto e vuole costruire una giornata senza affidarsi soltanto alla locandina. In questo periodo alcune condizioni cambiano da un servizio all’altro: prima di scegliere il giorno, occorre leggere gli avvisi del museo e verificare il tipo di biglietto.

Un percorso fra lavoro, umanità e paesaggio

La presentazione ufficiale dell’esposizione descrive un itinerario diviso in due sezioni: le serie dedicate all’umanità e il progetto Genesis, centrato sul pianeta e sulla natura. Una possibile chiave di lettura è confrontare il ruolo delle figure e quello degli spazi, seguendo didascalie e sequenza delle immagini.

Per chi non conosce il fotografo, può essere utile scegliere poche opere su cui fermarsi, anziché cercare di ricordare ogni immagine. Osservare un dettaglio, leggere il contesto e poi tornare all’inquadratura permette di distinguere la prima impressione da una lettura più attenta. È un metodo di visita, senza una durata obbligatoria o un percorso personale da imitare.

Le partenze guidate non coincidono con l’ingresso

Al controllo del 21 novembre, il calendario del museo indica come esaurite le visite guidate del 21 e 22 novembre. Sono elencate ulteriori partenze il 28 e 29 novembre, ma la presenza in calendario non equivale alla disponibilità di posti: la prenotazione va confermata direttamente con la biglietteria.

Chi vuole essere accompagnato deve quindi verificare il servizio specifico. Chi preferisce una visita autonoma deve controllare la disponibilità dell’ingresso alla mostra, senza dedurla dallo stato delle visite guidate. Separare queste due richieste evita equivoci al momento dell’acquisto.

Gli avvisi da leggere prima di partire

La pagina dedicata alla visita riporta l’orario ordinario del Museo Civico dalle 10 alle 19, con ultimo ingresso alle 18 e chiusura il martedì, salvo aperture straordinarie. Per informazioni la biglietteria risponde allo 0424 519901 e a biglietteriamusei@comune.bassano.vi.it.

Il solo piano nobile rimane chiuso fino all’11 dicembre compreso per le operazioni legate al ritorno del Cavallo colossale di Canova; la mostra di Salgado resta visitabile. I biglietti open sono utilizzabili soltanto dal 12 dicembre: non vanno confusi con un ingresso prenotato per novembre.

Per completare l’uscita nel territorio, si può leggere la nostra passeggiata a Bassano lungo il Brenta. Un altro confronto fra museo e storia locale è il percorso su Cangrande a Castelvecchio, a Verona.