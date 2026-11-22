Sulle sponde del lago di Santa Croce, in Alpago, l’Oasi di Sbarai offre un paesaggio diverso da quello delle spiagge e degli sport velici. Canneti, salici e superfici d’acqua compongono una zona umida nella quale il livello del lago contribuisce a modificare gli ambienti. È un luogo da conoscere scegliendo prima quale tratto percorrere e quale tipo di uscita organizzare.

Il riferimento è Farra, nel comune di Alpago, in provincia di Belluno. Una sosta nell’oasi e un itinerario lungo parte delle rive possono condividere lo stesso paesaggio, ma richiedono tempi e valutazioni differenti: non vanno sommati automaticamente in un unico giro.

Oltre trenta ettari legati all’acqua

La scheda della DMO Dolomiti Bellunesi descrive un’area di oltre trenta ettari, caratterizzata da ambienti connessi alle variazioni del livello del lago. Fra gli elementi richiamati ci sono i salici bianchi di grandi dimensioni e la possibilità di osservare gli uccelli.

La presenza di un habitat adatto non assicura però un avvistamento nella giornata scelta. Per una visita rispettosa conviene fermarsi nei punti consentiti, mantenere il silenzio e osservare la vegetazione senza entrarvi. Anche il bordo fra acqua e terreno può offrire dettagli interessanti, senza inseguire gli animali per una fotografia.

Il percorso da Bastia verso il lago

La scheda dedicata alla ciclabile e all’accessibilità propone una partenza da Bastia d’Alpago, in via Grava. Il tracciato descritto raggiunge il percorso naturalistico e, dopo circa due chilometri, attraversa il torrente Tesa prima di arrivare al lago.

La proposta completa prosegue fino a Poiatte, a poco più di cinque chilometri dalla partenza, e prevede il ritorno per la stessa via. È quindi un itinerario più lungo di una breve sosta nell’oasi. Prima di scegliere la distanza occorre considerare anche il rientro e le ore di luce disponibili.

La stessa scheda segnala sterrati e piccoli scalini in corrispondenza dei ponti. Chi ha esigenze di accessibilità deve leggere queste note, verificare le condizioni attuali e chiarire quali tratti siano compatibili con la propria attrezzatura: il titolo di un percorso non descrive da solo ogni passaggio.

Le condizioni del terreno prima del programma

Per Sbarai il portale turistico indica possibilità di visita durante tutto l’anno, ma avverte della presenza possibile di fango. Piogge recenti, terreno e livello dell’acqua possono cambiare l’esperienza: una descrizione generale non sostituisce le informazioni del momento.

Il contatto turistico riportato è 347 2747971, iatalpago@gmail.com. Può essere il punto di partenza per chiarire accessi e percorso prima dell’uscita. Per allargare la conoscenza del territorio ci sono il Bosco dei Dogi in Cansiglio e, in un altro contesto bellunese, il lago di Vedana a Sospirolo.