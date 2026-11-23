Dietro il nome Miele delle Dolomiti Bellunesi DOP c’è una geografia precisa: il territorio montano della provincia di Belluno. E dentro la stessa denominazione convivono mieli diversi, legati alle fioriture e alla presenza dei boschi. Per conoscerli, il punto di partenza è distinguere l’origine geografica dalla tipologia indicata sul vasetto.

Il nome della DOP identifica il legame con il territorio e con il disciplinare. La parola millefiori, rododendro o castagno aggiunge invece un’informazione sul tipo di miele: sono due livelli da leggere insieme, senza considerarli sinonimi.

Dalle vallate ai pascoli di quota

Il Consorzio di tutela descrive una zona di produzione estesa all’intera provincia, con boschi, pascoli e ambienti alpini diversi. Richiama le vallate bellunese e feltrina, ma anche Alpago, Agordino, Cadore, Zoldano, Comelico e Ampezzano.

Questa varietà aiuta a capire perché un’unica denominazione non corrisponda a un sapore uniforme. Il rapporto con le piante è parte del prodotto: seguire le tipologie significa anche incontrare ambienti differenti dello stesso territorio, dalle aree boscate alle fioriture montane.

Sei mieli di nettare e due melate

Il Consorzio elenca sei tipologie legate al nettare: millefiori, acacia, tiglio, castagno, rododendro e tarassaco. A queste si aggiungono melata di bosco e melata di abete, previste nel quadro aggiornato della denominazione.

La modifica del disciplinare è documentata dal decreto del 12 giugno 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 giugno. Non si tratta quindi di una novità annunciata oggi, ma di una distinzione utile per orientarsi fra le produzioni bellunesi.

Davanti a più vasetti, una domanda concreta da rivolgere al produttore è quale tipologia si stia osservando e da quale area provenga. Il confronto acquista senso se si mantengono separati nome protetto, indicazione botanica e informazioni sul singolo prodotto.

Non è invece sufficiente la sola immagine di una montagna sulla confezione per identificare la denominazione. Per orientarsi conviene cercare il nome completo e chiedere chiarimenti al venditore se l’indicazione non è leggibile: è un controllo diverso dal giudizio personale sulla dolcezza o sull’aroma.

Il territorio si ritrova anche a tavola

La presentazione turistica della Regione Veneto richiama l’uso del miele nelle preparazioni dolci, dallo yogurt ai biscotti, e in abbinamento ai formaggi del territorio, fra cui il Piave DOP.

Per una piccola degustazione domestica si può proporre lo stesso accompagnamento con due mieli differenti, assaggiandoli prima da soli. È un suggerimento di metodo, non una graduatoria fra prodotti: serve a rendere più leggibili le differenze senza coprirle con molti ingredienti.

Il tema si collega ad altre filiere venete che raccontano luoghi precisi, come il Monte Veronese fra Lessinia e Baldo e il Marrone di San Zeno nei castagneti del Monte Baldo. In tutti questi casi, leggere bene il nome è un primo passo per capire il paesaggio che sta dietro al prodotto.