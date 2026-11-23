Le insegne e i banconi di una città raccontano anche la sua storia quotidiana. A Padova, martedì 24 novembre 2026 alle 18, questo patrimonio sarà al centro del Gala delle botteghe storiche padovane, nella Sala Rossini del Caffè Pedrocchi, in via VIII Febbraio 15.

L’appuntamento appartiene a Novembre Patavino e mette insieme testimonianze, immagini e aneddoti sulle attività cittadine. Per partecipare il programma indica ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti e prenotazione obbligatoria attraverso il sito della rassegna.

Le ricorrenze diventano una mappa della città

Il catalogo pubblicato da Padova Cultura richiama, fra le ricorrenze celebrate, il centenario del Bar Margherita in piazza della Frutta, i novant’anni dell’Osteria dal Capo e della Drogheria Preti, gli ottant’anni dell’Hotel Majestic Toscanelli e dell’Ottica Colombo.

Sono indirizzi distribuiti fra piazze, area del Duomo, Santo e Ghetto: letti insieme, restituiscono un percorso attraverso funzioni diverse del centro. L’ospitalità, il commercio e la ristorazione entrano così nello stesso racconto, senza ridurre la memoria cittadina ai soli monumenti.

Il programma annuncia inoltre la celebrazione dell’iscrizione all’Albo dei locali e delle attività storiche di altre botteghe padovane che hanno raggiunto i quarant’anni di attività. L’incontro è realizzato in collaborazione con l’Albo cittadino.

Un incontro al Pedrocchi, senza itinerario obbligato

Il Gala si svolge in una sala del Pedrocchi: non è una visita guidata fra tutti gli esercizi citati. La distinzione aiuta a organizzare il pomeriggio, soprattutto per chi arriva appositamente da un altro comune o vorrebbe abbinare una passeggiata nel centro storico.

Un modo per prepararsi è individuare sulla mappa due o tre dei luoghi richiamati e annotare quali storie incuriosiscono di più. Si potranno così seguire le testimonianze riconoscendo strade e quartieri. L’eventuale visita a una bottega resta separata dall’evento e richiede di verificarne autonomamente l’apertura.

Nel calendario di Novembre Patavino compare anche, il 30 novembre, un appuntamento intitolato Botteghe storiche e nuove generazioni. È un evento distinto: chi è interessato al passaggio delle attività fra generazioni può consultarne la scheda, senza confonderne data e prenotazione con quelle del Gala.

Come controllare prenotazione e disponibilità

La pagina dell’organizzatore Veneto Suoni e Sapori conferma il Gala del 24 novembre e contiene il collegamento per prenotare. Il catalogo specifica che l’accesso è gratuito, ma il posto non va dato per acquisito prima della conferma della prenotazione.

Prima di partire conviene ricontrollare la scheda dell’appuntamento: eventuali variazioni e disponibilità vanno verificate sul canale organizzativo. Non è necessario acquistare altri eventi della rassegna per consultare il programma del Gala.

Per allargare lo sguardo al territorio padovano, Vvox propone anche una passeggiata a Monselice verso le Sette Chiese e il racconto di Arquà Petrarca fra i due borghi e la casa del poeta.