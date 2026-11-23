Tre affreschi dipinti nel 1511 permettono di incontrare a Padova un Tiziano ancora giovane. Si trovano nella Sala Priorale della Scoletta del Santo, in piazza del Santo. I dipinti raccontano tre miracoli attribuiti a sant’Antonio. Per leggerli insieme, si può partire da una domanda: come fa il pittore a indicare il momento decisivo di una storia senza usare parole?

Tre scene e tre modi di attirare lo sguardo

Nel Miracolo del neonato che parla il personaggio più piccolo diventa il centro del racconto. Vale la pena seguire gli sguardi degli adulti e osservare come riportino l’attenzione verso il bambino. Nel Miracolo della donna ferita, invece, il gesto e la postura delle figure rendono riconoscibile il dramma prima ancora di conoscerne il racconto.

Il terzo episodio è quello del Miracolo del piede risanato. Qui si può cercare il punto in cui si incontrano le mani del santo e il corpo del giovane, poi tornare a osservare la scena nel suo insieme. È un modo per vedere come ciascun affresco costruisce un centro narrativo diverso. I tre episodi sono identificati nella scheda della Scuola del Santo.

La Sala Priorale era il luogo di riunione della confraternita

La Scoletta era la sede della confraternita di sant’Antonio. Gli affreschi si leggono ancora nel luogo per cui furono dipinti, accanto a opere di altri artisti. La Basilica presenta la Scoletta come una delle sedi del complesso museale antoniano, insieme al Museo Antoniano e all’Oratorio di San Giorgio. Sono spazi distinti, con storie e cicli pittorici diversi.

Prima di fare il giro della sala, può essere utile individuare tutte e tre le scene di Tiziano. Viste in successione, fanno emergere come cambia il rapporto fra i protagonisti, chi assiste e il luogo in cui accade il miracolo. Si può poi confrontare questo modo di raccontare con quello degli altri pittori presenti nella stanza.

Il 29 novembre la pittura incontra il liuto

Domenica 29 novembre 2026 alle 18:30, nella stessa sala, Novembre Patavino propone un omaggio per i 450 anni dalla morte del pittore. Lo storico dell’arte Enrico Maria Dal Pozzolo illustrerà le opere davanti agli affreschi. Antonio De Luigi accompagnerà l’incontro con musica rinascimentale al liuto. La serata è organizzata da Veneto Suoni e Sapori con la collaborazione della Basilica del Santo e del Museo Antoniano. Il programma è nel catalogo di Padova Cultura.

La pagina delle prenotazioni indica posti esauriti al momento del controllo del 23 novembre. Chi ha già prenotato trova nella stessa scheda le condizioni di ingresso. Per vedere gli affreschi in un altro giorno, si possono consultare le informazioni di visita del complesso antoniano.

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