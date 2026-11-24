Ad Asolo la Rocca si vede dal borgo, ma per capire quale parte del paesaggio controllava conviene cambiare quota. La fortificazione è sul Monte Ricco, sopra il centro storico. Il passaggio dalle vie del paese alla salita che porta all’ingresso è già parte della visita: prima si vede il profilo della cinta, poi, dall’interno, se ne può osservare la forma e il rapporto con i rilievi circostanti.

Una fortificazione nata sopra l’abitato

La scheda turistica di Asolo colloca la struttura attuale fra il XII e il XIII secolo e descrive la Rocca delle origini come distinta dall’abitato. La sua posizione permette di leggere quella separazione anche oggi. In basso ci sono le strade del centro, gli edifici e le piazze. Sul colle, il perimetro della fortificazione racchiude il cortile e segue una logica difensiva diversa da quella del borgo.

La visita offre due prospettive. La prima è quella dal cortile, da cui si osservano la continuità e lo spessore della cinta. La seconda si apre salendo al cammino di ronda, ripristinato durante il restauro avviato nel 1990. Da quel punto si può provare a ritrovare con lo sguardo l’area del centro appena attraversata e confrontarla con l’andamento dei colli.

Tre sedi diverse, da mettere in ordine prima di partire

Rocca, Torre civica e Museo sono elencati separatamente nella pagina del Museo civico di Asolo. Il museo è in via Regina Cornaro 74. Si può scegliere di partire da lì e salire verso la Rocca, oppure organizzare due soste con tempi distinti. Il centro è una tappa a sé e rimane il riferimento da cui capire come il paese si dispone sul pendio.

Il piano comunale per l’eliminazione delle barriere architettoniche segnala una scalinata sul tratto finale del vialetto e una scala di accesso ai bastioni. Chi ha esigenze di mobilità specifiche può contattare il museo prima di partire e chiedere indicazioni sul percorso compatibile con le proprie necessità. Nelle giornate umide conviene inoltre verificare le condizioni del fondo e lasciare margine per la discesa con la luce.

Gli orari invernali della Rocca

Dal 1º novembre al 31 marzo il Museo civico indica per la Rocca l’orario ordinario 10–17, sabato, domenica e festivi. Per visite in altre giornate o durante le feste è utile consultare le variazioni riportate nella stessa pagina. Il museo osserva un orario distinto, con una pausa fra mattina e pomeriggio.

Chi vuole abbinare Rocca e Torre può usare una mappa per individuare le due sedi prima della salita. Gli orari invernali riportati dal Museo coincidono, ma i due ingressi sono distinti e il tempo di spostamento fa parte della visita.

Per confrontare il rapporto fra fortificazioni e paesaggio si può proseguire con le mura di Soave o cambiare prospettiva con la passeggiata tra le logge e il ponte di Portobuffolè.