A Portobuffolè, nel Trevigiano, piazze, logge e un ponte raccontano la storia di un borgo che fu anche scalo fluviale. La passeggiata nel centro storico può collegare Piazza Beccaro, Casa Gaia, la Torre Comunale e Porta Friuli: riferimenti vicini, da leggere insieme alle tracce della presenza veneziana e del rapporto con la Livenza.

Per una prima visita è utile scegliere un ingresso e un luogo in cui fermarsi più a lungo. Casa Gaia può diventare questa sosta, purché si distingua il percorso all’aperto dall’accesso al museo. Non tutti gli spazi del borgo seguono infatti gli stessi orari o le stesse modalità di visita.

Da Piazza Beccaro a Casa Gaia

La presentazione turistica della Regione propone l’accesso al centro dal lato dell’antica Porta Trevisana, distrutta nel 1918. Si incontra quindi Piazza Beccaro, con le facciate dei palazzi che la circondano, prima di raggiungere la dimora conosciuta come Casa Gaia.

Il Comune descrive la casa come un edificio medievale con affreschi del XIV secolo, oggi utilizzato come galleria d’arte. L’indirizzo è via Businello 5. Il valore della sosta sta anche nella possibilità di osservare uno spazio domestico storico inserito dentro il tessuto del paese, anziché incontrare soltanto monumenti isolati.

Per preparare la visita si può tenere aperta una mappa e segnare prima piazza e casa. Durante il percorso, facciate, portici e passaggi diventano così riferimenti per orientarsi. Le eventuali esposizioni temporanee vanno verificate a parte: l’esistenza di una sede non conferma che vi sia in corso una specifica mostra.

La torre, i leoni e il ponte

La pagina del Comune dedicata alla città indica nella Torre Comunale l’ultima superstite delle sette antiche torri del castello. In Piazza Maggiore richiama invece la loggia del Municipio e le testimonianze veneziane visibili nelle iscrizioni, negli stemmi e nei leoni marciani.

Verso Porta Friuli, il ponte in laterizio ricorda un’altra funzione del borgo: sotto le sue arcate scorreva un tempo la Livenza. Il collegamento con il fiume aiuta a capire perché gli edifici civici e commerciali abbiano un peso particolare nel racconto di Portobuffolè. La Regione ricorda proprio lo sviluppo dello scalo durante il dominio veneziano.

Organizzare l’ingresso a Casa Gaia

La scheda ufficiale della sede riporta apertura al pubblico il sabato e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30; durante la settimana prevede la visita su prenotazione tramite l’ufficio turistico.

Poiché il programma può variare, prima di partire è consigliabile contattare ufficioturistico@comune.portobuffole.tv.it. Lo stesso riferimento può chiarire quali ambienti e servizi siano disponibili nella data scelta.

Per proseguire la scoperta del patrimonio trevigiano ci sono il chiostro dell’abbazia di Follina e i manifesti della Collezione Salce a Treviso.