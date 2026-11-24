Che cosa cambia quando a una poesia si accosta un brano musicale? Il Centro Culturale Candiani di Mestre propone un modo per ascoltare le due forme nello stesso pomeriggio. Sabato 28 novembre 2026 alle 17, il festival Mestre in musica presenta Musica e poesia, un programma che attraversa più secoli e alterna testi poetici e repertorio musicale.

Da un laudario medievale ad Albéniz

La locandina del festival indica fra le musiche il Laudario di Cortona, John Dowland, Francesco da Milano, Robert de Visée, Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach e Isaac Albéniz. La lista riunisce tradizioni lontane fra loro. Le laude fanno pensare alla voce e alla devozione, mentre alcuni dei nomi successivi rimandano a repertori strumentali e a modi diversi di costruire una melodia.

Anche le poesie coprono un arco ampio. Il programma comprende tra gli altri Dante Alighieri, Christine de Pizan, Emily Dickinson, Eugenio Montale, Pablo Neruda e Wisława Szymborska. Il manifesto presenta nomi e compositori, lasciando aperta la curiosità su come si alterneranno nel corso dell’incontro. Il tema del concerto permette di ascoltare il ritmo sia nelle parole sia nelle frasi musicali.

Un appuntamento dentro la rassegna del Candiani

Mestre in musica è promosso dall’associazione Proposte Musicali, con la direzione artistica di Claudio Gasparoni, e rientra nel palinsesto delle Città in Festa. La scheda del Comune di Venezia descrive sei concerti fra novembre e dicembre. Quello del 28 novembre arriva dopo il programma sui musicisti viaggiatori e prima di Incanti, appuntamento dell’8 dicembre dedicato alle chitarre. Il 19 dicembre è in calendario il concerto natalizio.

Chi sceglie un solo appuntamento può quindi orientarsi in base a ciò che vuole ascoltare: il 28 novembre il filo conduttore sono i versi e la musica, l’8 dicembre l’attenzione passa alle chitarre. Il programma stampa date e titoli separati, utili anche per chi intende acquistare un biglietto singolo.

Orario, biglietti e informazioni

Per il 28 novembre la scheda indica inizio alle 17 e biglietti in vendita alla biglietteria del Candiani e su Vivaticket. La tariffa intera indicata è di 5 euro. Il ridotto da 3 euro è previsto dalla locandina per titolari di Candiani Card e studenti sotto i 26 anni. Per disponibilità e variazioni si può verificare con il centro al numero 041 2746111 o scrivere a candiani@comune.venezia.it.

Una volta arrivati, si può prendere dal programma un autore familiare, per esempio Vivaldi o Montale, e usarlo come punto di partenza per riconoscere i passaggi verso repertori meno conosciuti. È un modo per seguire un pomeriggio costruito su epoche diverse.

Fra gli altri appuntamenti raccontati da Vvox ci sono gli affreschi di Tiziano alla Scoletta del Santo, al centro di una serata con il liuto, e la visita a San Rocco a Venezia con l’orario del 29 novembre.