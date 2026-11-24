Il Radicchio di Verona IGP ha un cespo compatto e leggermente ovale, foglie rosse e una nervatura centrale bianca. Dietro lo stesso nome, però, si trovano due tipi con tempi e lavorazioni diversi. Il precoce può essere raccolto dal 15 settembre. Per il tardivo la data minima fissata dal disciplinare è il 15 dicembre. È un primo riferimento per orientarsi fra le produzioni autunnali e quelle invernali.

Due tipi con la stessa denominazione

Il disciplinare pubblicato in Gazzetta Ufficiale riconduce entrambe le tipologie alla Rossa di Verona. Nel tardivo la lavorazione comprende la forzatura e l’imbianchimento, passaggi legati alla consistenza croccante e al gusto lievemente amarognolo delle foglie. Il tardivo può conservare una piccola parte della radice, mentre la presenza o l’assenza di quel dettaglio da sola non basta a riconoscere che cosa si sta acquistando.

Il peso previsto per i cespi delle due tipologie si sovrappone in parte. Confrontare due cespi può far notare una differenza di dimensioni, ma per sapere se il prodotto è precoce o tardivo conviene chiedere al venditore o cercare l’indicazione riportata sulla confezione. Nel caso della denominazione protetta, conta il nome completo accompagnato dai riferimenti dell’IGP.

Una zona che va oltre la provincia di Verona

Il nome richiama Verona, mentre l’area del disciplinare comprende anche comuni delle province di Vicenza e Padova. Nel Veronese ne fanno parte, fra gli altri, Cerea, Legnago e Isola della Scala. Il Consorzio di tutela collega le caratteristiche del prodotto ai terreni alluvionali ben drenati e alle condizioni climatiche della zona. Per il lettore è un modo di collegare il cespo alla pianura in cui viene coltivato, invece di identificarlo con il solo mercato della città.

Per trovare le indicazioni sul prodotto, al mercato si può partire dal cartellino e chiedere da quale comune provenga il cespo. Su una confezione, leggere insieme denominazione e indicazioni del produttore aiuta a distinguere la zona di coltivazione dal luogo in cui il prodotto è stato acquistato.

Come confrontarli a tavola

Per apprezzare la consistenza, un assaggio a crudo consente di confrontare la parte rossa della foglia e la costa bianca. Si può poi cuocere una parte dello stesso cespo e ritrovare le differenze nel piatto caldo. Se si fanno confronti fra tipi, usare lo stesso condimento rende più facile percepire le variazioni di consistenza e di gusto. Le date previste dal disciplinare indicano quando la raccolta può iniziare, mentre la disponibilità sul singolo banco dipende dal produttore e dal negozio.

Per altri prodotti che raccontano il territorio veneto, Vvox ha approfondito il Monte Veronese DOP tra Lessinia e Baldo e il Marrone di San Zeno DOP.