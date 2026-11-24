Una stella cucita può stare su una cartolina, diventare parte di un allestimento o richiamare l’attenzione su un portico che si attraversa ogni giorno. È l’idea che lega le iniziative di Costellazioni Creative nel quartiere vicentino di Porta Nova. Sabato 28 e domenica 29 novembre 2026, dalle 10 alle 19, il progetto passa da AB23 con Natale Incontrà, un fine settimana dedicato al lavoro manuale e al quale il pubblico può accedere liberamente.

Due tappe in Contrà Sant’Ambrogio

Il programma comunale colloca la seconda edizione di Natale Incontrà allo spazio AB23, nell’ex chiesa dei Santi Ambrogio e Bellino, al numero 23 di Contrà Sant’Ambrogio. Annuncia la partecipazione di artigiani e realtà indipendenti e l’inaugurazione di Fili Cosmici, un’installazione collettiva. Per capire come il progetto si inserisce nel quartiere vale la pena guardare anche fuori dalla sala.

Lungo i portici della stessa contrà, il calendario colloca Alle porte di Sirio, con forme tessili ispirate a pianeti, comete e stelle. Il programma ne indicava l’inaugurazione il 22 novembre. Chi passa nel fine settimana può usare questa distinzione per orientarsi: i portici sono il luogo dell’allestimento diffuso, mentre gli orari del 28 e 29 novembre riguardano l’appuntamento all’interno di AB23.

Prima delle installazioni, i laboratori

Il ciclo ha proposto anche incontri in cui i partecipanti hanno ricamato lune e stelle su vecchie cartoline di Vicenza. Il formato è piccolo, ma il materiale di partenza ha un legame diretto con la città: una fotografia urbana già stampata, sulla quale il filo aggiunge un segno nuovo. Il calendario prevede una mostra collettiva delle cartoline a dicembre.

Altri incontri hanno lavorato con nodi e materiali tessili di recupero. Per chi visita AB23, conoscere questi passaggi offre un modo di leggere ciò che vede: osservare quali parti sono cucite, quali accostate e come cambiano le forme quando dal tavolo di lavoro si passa a una sala o a un portico. I laboratori già conclusi aiutano a capire da dove viene l’idea della rassegna.

Come organizzare la tappa

Il progetto è curato da Come un incantesimo. Il calendario riporta comeunincantesimo@gmail.com per chiedere informazioni su allestimenti e variazioni. Una seconda apertura di Natale Incontrà è in programma il 12 e 13 dicembre. Chi intende abbinare altre iniziative può consultare il calendario natalizio del Comune, che comprende appuntamenti in altre zone della città.

Per una visita breve si può partire dal civico 23 e ritagliarsi una sosta sotto i portici prima o dopo l’ingresso. È il modo più diretto per confrontare le due scale del progetto, quella della strada e quella della sala.

Su Vvox, altri percorsi fra arte e lavoro manuale passano dal Museo del Merletto di Burano e dal Museo Civico di Palazzo Chiericati, che il 26 novembre dedica un incontro a una tela di Piazzetta in prestito a Roma.