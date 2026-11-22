Un dipinto delle collezioni vicentine e il suo viaggio espositivo a Roma saranno al centro del prossimo appuntamento di MUSEo in Mostra. Giovedì 26 novembre 2026 alle 17.30, il Salone d’onore di Palazzo Chiericati ospiterà l’incontro dedicato a Sulle tracce di Francesco. Arte, restauro e contemporaneità, con il curatore Alessandro Zuccari.

È il quinto e ultimo incontro del ciclo autunnale organizzato dai Musei Civici di Vicenza. Per chi frequenta il museo, l’occasione permette di seguire un’opera anche quando lascia temporaneamente la propria sede e viene inserita in un racconto diverso.

Il legame con l’Estasi di san Francesco

L’opera vicentina è l’Estasi di san Francesco di Giambattista Piazzetta, concessa in prestito dal Museo Civico di Palazzo Chiericati. Il comunicato del Comune ricorda che il dipinto, proveniente dalla chiesa di Santa Maria in Araceli, fa oggi parte delle collezioni del museo ed è stato scelto come immagine guida della mostra romana.

La presenza di una pala vicentina in un’altra esposizione offre un punto concreto da cui partire: non soltanto il nome dell’autore, ma la relazione fra la storia dell’opera, la sua provenienza e il nuovo contesto in cui viene presentata. Sono aspetti che la rassegna mette in dialogo attraverso prestiti, scambi e collaborazioni dei musei.

Un appuntamento a Vicenza, una mostra a Roma

Il programma ufficiale del ciclo indica Alessandro Zuccari, della Sapienza Università di Roma e curatore dell’esposizione, come relatore del 26 novembre. L’incontro si terrà a Vicenza: non va confuso con una visita alla mostra, allestita invece al Museo del Corso, a Palazzo Sciarra Colonna.

Il museo romano conferma le date dal 7 ottobre 2026 al 10 gennaio 2027. Il percorso attraversa epoche differenti, dalle testimonianze medievali alle interpretazioni contemporanee, nell’anno degli ottocento anni dalla morte di Francesco d’Assisi.

Per il pubblico vicentino, il punto di interesse resta il contributo della propria collezione a questo progetto. Ascoltare la presentazione può aiutare a collocare il prestito dentro una rete di istituzioni, andando oltre l’idea del museo come insieme di opere sempre ferme nelle stesse sale.

Partecipazione gratuita fino a esaurimento posti

La scheda del calendario comunale indica partecipazione libera e gratuita, fino a esaurimento dei posti disponibili, nel Salone d’onore al piano nobile di Palazzo Chiericati. Il programma riporta per informazioni il numero 0444 222811. Prima dell’uscita conviene ricontrollare eventuali variazioni dell’appuntamento.

La gratuità indicata riguarda l’appuntamento della rassegna: chi desidera abbinarvi una visita alle collezioni deve verificare separatamente orari e biglietti del museo. L’incontro può essere una tappa autonoma, senza organizzare un trasferimento a Roma.

Il racconto delle esposizioni venete prosegue con la mostra di Salgado a Bassano e con Previtali a Villa Bassi, ad Abano Terme.