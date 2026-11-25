Quando si spezza un pezzo di mandorlato di Cologna Veneta, le mandorle si vedono nel taglio e una sottile cialda rimane alla base. È un buon modo per riconoscere il dolce natalizio del paese della pianura veronese. Il nome si usa anche nel parlato per altri prodotti, quindi la forma, la consistenza e la descrizione degli ingredienti aiutano a distinguere la specialità quando la si incontra in negozio.

La cialda sotto, le mandorle in vista

Il Bollettino ufficiale del Veneto descrive il mandorlato come un dolce a base di miele, albumi e mandorle su una cialda sottilissima. La parte superiore lascia in vista i frutti immersi nell’impasto chiaro. Il dettaglio della superficie spiega perché il dolce mantenga un aspetto irregolare, anche quando è presentato in pezzi abbastanza uniformi.

La consistenza tradizionale è croccante e friabile. Per apprezzarla si può spezzare un pezzo e osservare come l’impasto si rompe attorno alle mandorle. La cialda aiuta a maneggiare il dolce, mentre il taglio permette di vedere quanto i frutti siano distribuiti. Per conoscere gli ingredienti effettivi della confezione, conta la lista riportata in etichetta: la descrizione tradizionale aiuta a riconoscere il prodotto, ma non sostituisce quella del singolo produttore.

Il nome di Cologna Veneta

La presentazione regionale riferisce al 1852 il perfezionamento della ricetta da parte di uno speziale di Cologna Veneta. Il riferimento è utile per inquadrare una tradizione di paese senza confonderlo con la data di nascita di tutti i dolci di miele e frutta secca. Nel repertorio regionale il Mandorlato di Cologna Veneta compare come voce autonoma, accanto a una distinta voce per il mandorlato veneziano. Elenco regionale dei prodotti tradizionali.

Il riconoscimento come prodotto agroalimentare tradizionale identifica una lavorazione documentata. La Regione Veneto spiega che l’elenco PAT ha una funzione diversa da un disciplinare di tutela geografica. Se interessa sapere dove è stato fatto il pezzo che si sta comprando, il riferimento pratico è l’indicazione dell’azienda sulla confezione o la risposta del venditore.

Una tradizione da leggere anche a tavola

Per confrontare più pezzi, è utile partire dalla stessa temperatura e assaggiarli senza accompagnamenti troppo dolci. In questo modo risaltano la friabilità, la differenza fra la cialda e l’impasto e il sapore della mandorla. Come succede con altre specialità delle feste, il dolce racconta il territorio anche attraverso questi dettagli concreti.

Fra i prodotti che Vvox ha raccontato ci sono il Miele delle Dolomiti Bellunesi DOP e i baicoli veneziani e la loro doppia cottura.